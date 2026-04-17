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¿¡Robert Lewandowski al Liverpool?! Arne Slot cree que al delantero del Barcelona «le podría apetecer el reto», y una exestrella lo recomienda para sustituir a Hugo Ekitike
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Los Reds, conmocionados por la baja de Ekitike
El Liverpool sufre un gran vacío en ataque tras confirmarse que Ekitike estará de baja nueve meses por rotura del tendón de Aquiles. El francés, autor de 17 goles esta temporada, se lesionó en el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain y no regresará hasta 2027. Con Alexander Isak como única referencia en punta, el club debe decidir si ficha a un veterano o a una joven promesa para mantener su competitividad.
Se intensifica la búsqueda de un delantero
Cole afirmó que Liverpool necesita fichar un delantero de élite con un contrato corto para cubrir la baja de su estrella lesionada y afrontar la próxima temporada en óptimas condiciones.
En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Cole afirmó: «Si Arne Slot se mantiene en el cargo, el Liverpool debe fichar otro delantero. Necesitarán a alguien que llegue y ayude con la carga [mientras Ekitike esté fuera], sobre todo si se clasifican para la Champions. Es un fichaje complicado.
Quizá busquen un delantero veterano o, al contrario, a alguien al inicio de su carrera, pues no conviene fichar a alguien en su mejor momento para competir con Isak y, luego, con Ekitike».
- AFP
La cualidad perdurable de Lewandowski
A pesar de su edad, Lewandowski sigue siendo muy prolífico en España, donde ha marcado 12 goles que lideran la carrera del Barcelona hacia el título esta temporada. Su contrato en el Camp Nou vence al final del curso, lo que podría hacer viable su fichaje este verano para el club de Anfield.
Al explicar por qué el veterano polaco encaja, Cole añadió: «Alguien como Robert Lewandowski, de 37 años. Le atraería el reto y considerarse mejor que Isak para entrar en el equipo. Podría jugar unos 30 partidos.
O bien invertir mucho en un joven de 17 o 18 años con talento, aunque ahí seguirías arriesgando si rinde como suplente de Isak. Es una decisión difícil para el Liverpool, pero tendrán que salir al mercado y fichar a alguien».
Se avecina un periodo crucial
Ekitike será operado de inmediato y comenzará una larga rehabilitación que le impedirá jugar el Mundial con Francia. En el campo, el Liverpool debe adaptarse rápido para el derbi de Merseyside contra el Everton este fin de semana en Goodison Park. Con la clasificación a la Liga de Campeones en juego y el mercado de fichajes de verano cerca, la elección de su sustituto será clave para la planificación táctica de Slot.