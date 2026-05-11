Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Robert LewandowskiGetty Images
Donny Afroni

Traducido por

Robert Lewandowski admite que consideraría fichar por un equipo de divisiones inferiores, tras los rumores que lo vinculan con la MLS, y ofrece novedades antes de que expire su contrato con el Barcelona

R. Lewandowski
Major League Soccer
Barcelona
Primera División

Robert Lewandowski admite que baraja jugar en divisiones inferiores si deja el Barcelona este verano. El delantero polaco, que el domingo celebró su segundo título consecutivo de La Liga con el Barça, suena como fichaje de la MLS cuando venza su contrato.

  • La puerta abierta a una categoría inferior

    Durante la celebración del título de Liga tras la victoria del Barça sobre el Real Madrid, Lewandowski admitió que su etapa en el Camp Nou podría acabar. En una entrevista con el canal polaco Eleven Sports, el veterano delantero reconoció que valoraba un cambio a una liga menos exigente físicamente.

    «Podría ir a una liga de menor nivel. Tengo casi 38 años, pero me siento bien y lo considero. Quizás sea hora de jugar y disfrutar. No lo descarto», añadió el polaco, ya vinculado al Chicago Fire de la MLS.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La cuenta atrás del contrato

    Hay incertidumbre sobre si Lewandowski seguirá en el Barcelona la próxima temporada, pues se informa que le ofrecieron renovar con un salario menor.

    «¿Qué haré en otoño? No lo sé. Acabo de enterarme de que me quedan 51 días de contrato, así que todavía tengo tiempo. Escucharé algunas ofertas más y luego decidiré», afirmó.

  • Orgullo por una carrera profesional exitosa

    Lewandowski, que comenzó el Clásico en el banquillo, reflexionó sobre los numerosos títulos que ha conquistado a lo largo de los años. Para la ex estrella del Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, ganar se ha vuelto una costumbre que le llena de satisfacción. «He ganado 14 campeonatos con todos mis clubes; eso me impresiona y me enorgullece», destacó.

  • Szczesny Lewandowski BarcellonaGetty Images

    La respuesta de Lewandowski a Szczesny

    Lewandowski restó importancia al consejo de su compañero en el Barcelona, Wojciech Szczesny, quien bromeó sobre su retiro. “Sabe cómo es Wojtek: hoy dice una cosa, mañana otra. Me siento con energía y disfruto de mi presente. Seguiré jugando”, afirmó el delantero polaco.

    «Ya sabes cómo es Wojtek: hoy dice una cosa y mañana dirá otra. No me levanto con dolores. Disfruto de donde estoy. Ya veremos qué pasa, pero claro, voy a seguir jugando», concluyó el delantero polaco.

Primera División
Alavés crest
Alavés
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR