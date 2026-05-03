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Rob Mac se muestra «orgulloso» del Wrexham pese a la eliminación en los play-offs, y los Red Dragons desmienten las «curiolas» predicciones de descenso de la pretemporada
Se prevé que el Wrexham descienda
El sábado, el Wrexham tropezó por primera vez en su ascenso por el fútbol inglés: el 2-2 ante el Middlesbrough lo dejó fuera de los play-off de la Championship. Con la victoria del Hull City sobre el Norwich, los Red Dragons quedaron séptimos, a un paso de la chance de pelear por la Premier League. Pese al ambiente sombrío en el Racecourse Ground, Rob Mac destacó la trayectoria histórica del club. Al inicio de la temporada, muchos expertos habían señalado que el salto a la Championship podría ser demasiado para el equipo galés y algunas predicciones apuntaban a que lucharía por evitar el descenso, incluso sugiriendo que este sería «divertido».
Demostrar que los escépticos se equivocan
El equipo de Phil Parkinson desafió a los líderes toda la temporada. Rob Mac admitió estar orgulloso del equipo y satisfecho con la temporada del Wrexham. En Instagram publicó: «Estoy muy orgulloso de este equipo y me siento honrado de haber llegado tan lejos, nuestro mejor resultado en la historia del club. Phil lo expresó muy bien antes de este partido: “La unión ya nos ha llevado muy lejos”. ¡Arriba, Wrexham!».
Parkinson promete un regreso más contundente
El entrenador Phil Parkinson asumió la derrota con filosofía: su plantilla ha superado las expectativas en su primer año de regreso a la segunda división tras 43 años. Los Red Dragons mostraron garra en el último partido contra el Boro, con goles de Josh Windass y Sam Smith que reflejan su lucha en el Racecourse Ground. Parkinson cree que el grupo apenas está empezando en esta categoría.
«Por lo que los chicos nos han dado como grupo, no creo que pudiéramos pedir más», afirmó Parkinson. «Con una pretemporada juntos, esta plantilla será aún más fuerte el año que viene. Siempre buscaremos reforzarla, pero ahora nos tomaremos un descanso y luego volveremos a intentarlo».
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Con la mirada puesta en el futuro y en la quinta temporada
La temporada 2025-26 llegará pronto a las pantallas de todo el mundo, pues su trayectoria se ha documentado en la serie ganadora de varios premios Emmy «Welcome to Wrexham». La quinta temporada del programa narrará la campaña de fichajes de verano y la lucha por ascender a la Premier League. Con la nueva grada Kop y las mejoras en la cantera en marcha, los propietarios creen que ya hay bases sólidas para un éxito duradero.
Parkinson, clave en los dos ascensos consecutivos, mantiene la mirada en el largo plazo: «Para nuestros aficionados hay muchos motivos para ser optimistas. La nueva grada Kop, la cantera... esto apenas comienza».