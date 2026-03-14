Aunque la aparición de Beckham aportó un momento de diversión, la realidad sobre el terreno de juego fue una batalla agotadora en la que el Wrexham llegó a ir ganando dos veces antes de acabar cayendo por 4-2 en la prórroga. A pesar de la derrota, Reynolds se mostró conmovido por el esfuerzo del equipo frente a un rival de élite.

«Creo que fue un momento muy, muy importante para todos nosotros», dijo Reynolds. «Y el hecho de que lleváramos al Chelsea a la prórroga, que les costara la prórroga, una tarjeta roja y seis sustituciones para eliminarnos, fue una sensación que no creo que pueda… las palabras son demasiado torpes para describir ese sentimiento para esta comunidad, esta ciudad y este estadio.

«La historia la escriben los vencedores, pero en raras ocasiones, a veces el perdedor sale del estadio victorioso. Y sentí que este club, esta ciudad, este equipo, todo el mundo estaba unido en ese momento, y sintieron que eso era una victoria. Simplemente una victoria enorme e innegable haber disputado un partido así con ese nivel de tensión. Los jugadores del Chelsea vinieron aquí con una clase absoluta. Nos quedamos en el campo después y charlamos un rato, y no sé, sentí una verdadera humanidad en ese momento en el que todos se tenían mucho respeto, y fue simplemente precioso».