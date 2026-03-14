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Rob Mac revela, de forma un tanto extraña, que llamó por videollamada a David Beckham desde el interior del estadio durante la derrota del Wrexham ante el Chelsea en la FA Cup
Una llamada de Hollywood desde las gradas
La trayectoria del Wrexham bajo la dirección de Ryan Reynolds y Rob Mac ha sido digna de una película, pero su última anécdota añade un nuevo matiz a su reciente decepción en la FA Cup. Durante una aparición en Sky Sports, el dúo recordó su eliminación en la quinta ronda ante el Chelsea, uno de los grandes de la Premier League, y reveló la presencia de un invitado virtual de gran renombre.
Rob Mac admitió que, mientras se desarrollaba la acción en el campo, él estaba ocupado intentando mantener una conexión de vídeo con Beckham, el icono del Manchester United y del Real Madrid. Sin embargo, el estruendo ensordecedor de la afición del norte de Gales resultó ser una barrera importante para el propietario del Inter de Miami.
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La euforia de los aficionados se impone a la comunicación
Al hablar sobre el incidente, Rob Mac dijo: «Sí, vamos a usar mucho FaceTime durante el partido. De hecho, durante el partido contra el Chelsea, David Beckham estaba hablando por FaceTime con nosotros, y todos intentábamos hablar entre nosotros, pero él no nos oía».
El orgullo del hipódromo
Aunque la aparición de Beckham aportó un momento de diversión, la realidad sobre el terreno de juego fue una batalla agotadora en la que el Wrexham llegó a ir ganando dos veces antes de acabar cayendo por 4-2 en la prórroga. A pesar de la derrota, Reynolds se mostró conmovido por el esfuerzo del equipo frente a un rival de élite.
«Creo que fue un momento muy, muy importante para todos nosotros», dijo Reynolds. «Y el hecho de que lleváramos al Chelsea a la prórroga, que les costara la prórroga, una tarjeta roja y seis sustituciones para eliminarnos, fue una sensación que no creo que pueda… las palabras son demasiado torpes para describir ese sentimiento para esta comunidad, esta ciudad y este estadio.
«La historia la escriben los vencedores, pero en raras ocasiones, a veces el perdedor sale del estadio victorioso. Y sentí que este club, esta ciudad, este equipo, todo el mundo estaba unido en ese momento, y sintieron que eso era una victoria. Simplemente una victoria enorme e innegable haber disputado un partido así con ese nivel de tensión. Los jugadores del Chelsea vinieron aquí con una clase absoluta. Nos quedamos en el campo después y charlamos un rato, y no sé, sentí una verdadera humanidad en ese momento en el que todos se tenían mucho respeto, y fue simplemente precioso».
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En busca del sueño de la Premier League
El Wrexham se encuentra actualmente en una posición prometedora en la clasificación de la Championship, en su lucha por lograr un extraordinario cuarto ascenso consecutivo. Los Red Dragons ocupan la sexta plaza con 60 puntos en 37 partidos, y podrían reforzar aún más sus opciones de ascenso cuando se enfrenten al Watford el martes.
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