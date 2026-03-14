Rob Mac desvela la divertidísima nota para adultos que colocó en el estadio del Wrexham para asegurarse de no infringir la «norma» de los comentaristas durante su aparición en Sky Sports

Al compartir la imagen en las redes sociales, el creador de «It’s Always Sunny in Philadelphia» dejó claro que mantener la emisión libre de palabrotas era su principal objetivo para esa noche. Mac acompañó la publicación con el siguiente comentario: «Esta noche solo hay una regla», junto a una foto en la que se le ve señalando un cartel que dice «No digas joder». Era una precaución necesaria para una pareja conocida por su lenguaje soez en el documental Welcome to Wrexham, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente tan intenso de un partido crucial de la Championship.

Los propietarios sentían claramente la presión de su nueva aventura y admitieron estar «aterrorizados» durante una entrevista previa al partido. A pesar de su fama mundial, confesaron que la retransmisión deportiva en directo era algo completamente diferente.