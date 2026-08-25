Hablando en su canal de YouTube tras la sorprendente derrota del United ante el Hull City, Ferdinand cuestionó el presupuesto de fichajes que le queda al club. Se preguntó si el equipo de captación de Carrick todavía podía permitirse incorporar a un jugador de primer nivel para la delantera después de centrarse mucho en otras zonas del campo.

«La gran pregunta es si el presupuesto del United da para ir a por un Ollie Watkins o alguien así ahora», preguntó Ferdinand a sus espectadores.

También expresó su profunda decepción por el barato traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Ferdinand añadió: «Si Danny Welbeck estaba en el mercado, y claramente lo estaba, ese es uno por el que el Man United debería haber ido, porque todavía podría haber desempeñado un papel importante pese a estar feliz de ser suplente en esta etapa de su carrera».