Getty/GOAL
Traducido por
Rio Ferdinand le lanza a Jamie Carragher la broma de «solía llevar mi neceser», mientras se recrudece la guerra de palabras entre los iconos del Manchester United y el Liverpool
Una publicación en las redes sociales reaviva la rivalidad
Las tensiones entre los antiguos rivales Ferdinand y Carragher volvieron a avivarse antes de la victoria por 3-2 del Manchester United sobre el Liverpool. Ferdinand publicó en redes una foto en la que celebraba un gol ante el Liverpool, con Carragher al fondo, abatido. El ex capitán del United añadió: «Ponle un pie de foto», lo que provocó rápidamente una respuesta de Carragher.
Carragher y Ferdinand se lanzan pullas
La leyenda del Liverpool criticó con dureza el trabajo de Ferdinand en los medios y lo acusó de buscar protagonismo junto a los jugadores estrella durante las entrevistas. Carragher respondió de forma agresiva: «Toma de esto, hermano, maldito scouse. No es propio de ti asegurarte de salir en la foto del gol de otro». Ahora sigues igual: merodeas por las zonas mixtas, molestas a los jugadores estrella y pides a tus lacayos que lo graben».
La broma de Ferdinand sobre el «neceser»
Ferdinand habló de ese intercambio en su programa «Rio Ferdinand Presents», tras la victoria del United sobre el Liverpool, y admitió que le sorprendió el tono de la respuesta de Carragher.
«¿Alguien vio lo que me respondió? Me pareció muy duro», dijo. «Solo puse una foto de nosotros celebrando un gol. En estos partidos se celebran los grandes momentos. He marcado un par de goles en estos partidos contra el Liverpool, pero no puse uno de los que marqué. Puse uno en el que estaba celebrando. Me encanta celebrar, y él intentó machacarme de verdad. No entiendo por qué. No sé qué es lo que le ha sentado mal.
No lo entiendo. Se le fueron las luces; estaba echando chispas. Fuimos compañeros en la selección inglesa y hasta me llevaba la bolsa de aseo y las botas en los partidos.
Pensaba que siempre nos habíamos llevado bien. Lo conozco desde el colegio. Ahora estará aún más enfadado, ¿no? Acaban de perder. Este partido afecta a las emociones, hace ver las cosas de otra manera y reaccionar de forma diferente, ¿sabes? Yo he estado en el bando perdedor contra el Liverpool y no es agradable; es una sensación horrible. Hoy el United lo ha conseguido».
- Getty/Goal
La disputa no da señales de enfriarse
Ahora, ambos son destacados comentaristas de televisión, así que este intercambio probablemente no sea el último capítulo de su rivalidad. Sus lealtades opuestas al Manchester United y al Liverpool siguen alimentando comentarios mordaces cada vez que se enfrentan. El United se medirá al Sunderland en su próximo partido de la Premier League, mientras que el Liverpool se verá las caras con el Chelsea.