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Rio Ferdinand insta al Manchester United a fichar a la «maravillosa» estrella del Barcelona en el mercado de fichajes de verano
Ferdinand pide un delantero
Ferdinand ha recomendado al Manchester United fichar a Lewandowski este verano, pues el delantero dejará el Barcelona tras cuatro años de gran nivel. En su canal de YouTube, el exdefensa explicó por qué el jugador de 37 años sería ideal para la plantilla de Carrick de cara a la Liga de Campeones: «Lewandowski tampoco sería una mala opción si van a fichar a otro delantero. Si lo ficháramos, fíjate en la experiencia que tiene, en todo lo que Sesko aprendería de él...». Ferdinand cree que sumar a un jugador tan experimentado potenciaría la actual línea de ataque de Old Trafford.
- AFP
Orientar a la próxima generación
El United ya invirtió 74 millones de libras (99 millones de dólares) en Sesko, fichado del RB Leipzig. El delantero de 22 años empezó con dificultades, pero bajo la dirección de Carrick marcó 12 goles y dio una asistencia en 32 partidos esta temporada, 11 de ellos en la Premier League. Para proteger esa inversión, Ferdinand cree que la estrella del Barcelona podría desempeñar un papel crucial. Explicó: «Si crees que Sesko es el hombre para los próximos cinco años, el aprendizaje que podría obtener de Lewandowski, que es un ser humano maravilloso y humilde. Él le enseñaría y le mostraría el camino a Sesko y le ayudaría a jugar».
Reestructuración del centro del campo y exigencias salariales
Carrick buscará reforzar varias posiciones, pero fichar a un goleador probado sigue siendo prioritario. A pesar del alto coste de contratar a una superestrella ya madura, Ferdinand lo ve lógico: «Sería un fichaje sensato aunque el salario parezca desorbitado. Si se busca beneficiar a la plantilla, su presencia sería fantástica. Va a ser un verano importante e interesante para ver por quién se decanta el Manchester United».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El Manchester United se prepara para una pretemporada exigente tras su tercer puesto. Carrick y la directiva buscarán refuerzos en el mercado de fichajes. Con la Liga de Campeones cerca, los aficionados esperan que la directiva siga el consejo de Ferdinand y traiga al legendario delantero polaco.