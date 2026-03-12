¿Riesgo para la seguridad? Trump sugiere a Irán que renuncie al Mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recomendado a Irán que renuncie a participar en el Mundial. «La selección iraní de fútbol es bienvenida en el Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, teniendo en cuenta su propia vida y su seguridad», escribió Trump el jueves en la red social Truth Social.
Según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solo unos días antes Trump había asegurado que Irán podría participar en la Copa Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio) a pesar de la guerra que sigue en Oriente Medio. Trump le había dicho a Infantino que Irán era «bienvenido».
Irán ya insinúa una posible renuncia al Mundial
El intercambio entre Trump e Infantino, quien había entregado al presidente estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA al margen del sorteo del Mundial en diciembre, tuvo lugar en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio. Estas tensiones están teniendo un impacto cada vez mayor en el deporte internacional. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, y el presidente de la federación, Mehdi Taj, ya habían insinuado recientemente que Irán podría renunciar a participar en el Mundial.