AFP
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Richarlison admite que el PSG intentó ficharlo varias veces y confiesa su deseo de jugar con Neymar, en plena polémica por la salida de Kylian Mbappé
La relación de Mbappé con París
Richarlison reveló que casi fichó por el PSG. El delantero de 28 años, quien pasó del Everton al Tottenham en 2022 por unos 50 millones de libras, explicó que su posible traslado a París dependía de las prolongadas negociaciones sobre el futuro de Mbappé y su eventual salida al Real Madrid.
En entrevista con France Football, el brasileño reconoció: «He tenido contacto con el PSG en varias ocasiones. Cada vez que Mbappé estaba a punto de marcharse, los directivos se ponían en contacto conmigo. Una vez, mi agente incluso fue a discutir el tema a las oficinas de París».
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Persiguiendo el sueño de jugar con Neymar
Fichar por el PSG habría sido para Richarlison más que un salto de categoría: una oportunidad de compartir equipo con su ídolo Neymar, a quien admira desde hace años y hasta incluyó en un gran tatuaje en la espalda.
El brasileño admitió que la idea de jugar con su compatriota lo motivó durante las negociaciones. «Quería ir allí, lo hablamos con Neymar en las concentraciones de la Seleção. Por desgracia, no salió bien, es una pena. Habría sido increíble jugar en París con él y con los demás brasileños», confesó.
Un homenaje a las leyendas brasileñas
La obsesión del delantero por la historia de la Seleção está, literalmente, grabada en su piel. Más allá de los fichajes fallidos, Richarlison habló del famoso tatuaje en el que aparece junto a Neymar y la leyenda brasileña Ronaldo, destacando el profundo respeto que siente por quienes le precedieron con la camiseta amarilla.
Sobre este homenaje permanente, declaró: «Amo a Neymar con todo mi corazón. Me tatué su rostro en la espalda. También tengo las firmas de Ronaldo y Pelé. Un día, Pelé me dijo que había hecho sonreír a Brasil; viniendo del Rey, fue mágico. Por eso me tatué esa frase, con su dedicatoria».
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Incertidumbre en el Tottenham y más allá
Aunque sus sueños con el PSG quedaron truncados, Richarlison vive ahora una situación complicada en el Tottenham. A pesar de sus nueve goles esta temporada, los Spurs luchan por evitar el descenso en la Premier League mientras se adaptan al nuevo entrenador, Roberto De Zerbi.
Además, su futuro con la selección brasileña es incierto de cara al Mundial 2026: no es convocado desde octubre y debe luchar para recuperar su lugar.