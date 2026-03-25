Vuelven a surgir graves acusaciones contra el departamento médico del Real Madrid, el club más laureado de España. Tras las noticias que apuntaban a que se habría producido una grave confusión en el tratamiento de los problemas de rodilla del delantero estrella Kylian Mbappé (27), ahora se informa de un error similar en el caso de su compatriota francés Eduardo Camavinga (23).
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¡Revuelo en Madrid! Al parecer, la próxima estrella del Real Madrid se sometió a una prueba en la pierna equivocada: Kylian Mbappé desmiente los informes sensacionalistas sobre su rodilla
Según L'Equipe, la baja de Camavinga en varios partidos de diciembre de 2025 debido a una lesión en el tobillo se debió a un error en el diagnóstico del Real Madrid. El personal médico del equipo blanco de entonces habría radiografiado el pie equivocado del centrocampista defensivo.
Camavinga se lesionó el tobillo izquierdo el 3 de diciembre, durante la victoria por 3-0 a domicilio contra el Athletic Club. Aunque marcó un gol, tuvo que ser sustituido en el minuto 69 y se quejó de dolor. Por ello, se le realizó una resonancia magnética, pero del pie derecho. Al no detectarse ninguna lesión, los médicos dieron el alta a Camavinga.
En consecuencia, el jugador de 23 años formó parte de la convocatoria el 7 de diciembre contra el Celta, pero no llegó a jugar. En cambio, se perdió los siguientes partidos contra el Alavés (LaLiga), el Manchester City (Liga de Campeones) y el Talavera (Copa del Rey) debido a problemas en el tobillo. No fue hasta el 20 de diciembre cuando pudo volver a jugar y disputó 18 minutos contra el Sevilla FC.
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Kylian Mbappé desmiente los rumores sobre una lesión en la rodilla contraria
La revelación sobre Camavinga echa más leña al fuego en torno a los supuestos tratamientos inadecuados en el Real Madrid. Todo se remonta a un informe del periodista deportivo de RMC Daniel Riolo, quien afirmó que a la superestrella Kylian Mbappé se le había examinado la rodilla equivocada, lo que habría agravado sus molestias. Varios medios, como El País, The Athletic y Marca, lo confirmaron.
Según Marca, por ejemplo, Mbappé acudió posteriormente a un especialista en rodillas en París y «burbujea de rabia» por el incidente. Sin embargo, el campeón del mundo de 2018 desmintió esta información en una rueda de prensa con la selección francesa: «La noticia de que se le examinó la rodilla equivocada no se corresponde con la verdad. Quizás yo tenga parte de la culpa de ello. Cuando no se comunica, todo el mundo aprovecha la oportunidad para llenar el vacío; así es como funciona».
Debido a problemas en la rodilla, Mbappé se perdió cinco partidos entre finales de febrero y mediados de marzo; al parecer, antes había disputado varios encuentros con dolor a causa del tratamiento inadecuado. Sin embargo, el capitán de la selección francesa subrayó que siempre hubo acuerdos claros con su club: «Me alegro de poder sentirme bien en ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y sano».
En RMC Sport se afirmó además que el diagnóstico erróneo de Mbappé fue también un factor decisivo para la separación del personal médico a principios de año. Como consecuencia, tras su despido a finales de 2023, se volvió a contratar al Dr. Niko Mihic como director, después de que el equipo se hubiera reorganizado el verano pasado. Los cambios de personal en el departamento médico del Real Madrid no son, ni mucho menos, una rareza, en cuanto los responsables se quejan de demasiadas lesiones.
Las etapas de la carrera de Kylian Mbappé:
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