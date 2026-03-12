Getty
Revelado: Vinicius Junior le preguntó a Federico Valverde si quería lanzar el penalti del Real Madrid momentos antes de su costoso fallo contra el Manchester City
Valverde podría haber lanzado el penalti del Madrid.
A pesar de la oportunidad de marcar un cuarto gol, Valverde rechazó la oportunidad y dejó la responsabilidad en manos del brasileño. Vinicius finalmente dio un paso al frente, pero su disparo relativamente flojo fue atajado por el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma. El delantero se mostró visiblemente frustrado por el fallo y se disculpó ante la afición local, consciente de que un cuarto gol habría sentenciado la eliminatoria antes del partido de vuelta en el Etihad Stadium.
Valverde reflexiona sobre el drama del penalti
Tras el pitido final, la estrella uruguaya confirmó que el intercambio tuvo lugar en el campo. «Vini Jr me preguntó si quería lanzar el penalti», declaró Valverde a TNT Sports. «Vini es una leyenda del Real Madrid, es un gran amigo, y tanto yo como otros compañeros le dijimos que lo lanzara». Sobre el fallo, Valverde añadió: «Estas cosas pueden pasar, forman parte del fútbol». Fue una muestra de humildad por parte de un jugador que ya había desmantelado el equipo de Pep Guardiola con un impresionante hat-trick en la primera parte, en un arrollador periodo de 22 minutos, convirtiéndose en el segundo centrocampista de la historia del Real Madrid en marcar un triplete en una competición europea después de Pirri.
¿El futbolista más infravalorado del planeta?
El penalti fallado no empañó el ánimo de la noche, ya que Trent Alexander-Arnold elogió a Valverde por su contribución general a la victoria. El internacional inglés quedó impresionado por su actuación y afirmó que Valverde es sin duda «el futbolista más infravalorado» del planeta.
Guardiola se enfrenta a una dura batalla
El Manchester City se enfrenta ahora a la difícil tarea de remontar el déficit, tras haber sido superado tácticamente en la capital española. A pesar de su dominio inicial, el City no tuvo respuesta para la eficacia y el ritmo de trabajo de Valverde. La parada de Donnarumma en el penalti puede resultar aún un valioso salvavidas, pero el marcador de 3-0 refleja el dominio del Real Madrid, que ha dejado a Guardiola con pocas soluciones de cara al partido de vuelta del próximo martes.
