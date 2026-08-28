Mark Pain
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Revelado: por qué Xabi Alonso dio un sorprendente giro de guion con Enzo Fernandez mientras el Manchester City acecha a la estrella del Chelsea
Fernández, descartado para la victoria en la Copa de la Liga
El Chelsea logró el jueves una victoria por 2-0 en la Carabao Cup ante el Luton Town, de la League One, pero el partido quedó eclipsado por la llamativa ausencia de Fernandez. Pese a haber entrado como suplente en el estreno del lunes en la Premier League contra el Fulham, el jugador de 25 años quedó completamente fuera de la convocatoria para el encuentro en Stamford Bridge.
La omisión supuso un giro radical por parte de Alonso. Apenas unas horas antes, el técnico español había declarado públicamente que el argentino tendría participación en el duelo de segunda ronda.
Sobre el césped, el Chelsea resolvió su trabajo con comodidad en el primer partido oficial de Alonso en casa. Danny Welbeck celebró su debut con un cabezazo a bocajarro en el minuto 50 antes de que Estevao Willian forzara un gol en propia puerta de Hakeem Odoffin para sellar la clasificación ante el equipo de Jack Wilshere.
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Alonso explica su repentino giro de guion
Hablando después de la victoria, Alonso se apresuró a frenar las especulaciones surgidas desde Argentina de que Fernandez se había negado a jugar. El técnico del Chelsea insistió en que la decisión de dar descanso al centrocampista se tomó de forma conjunta entre el cuerpo técnico y la directiva del club.
«No, fue una decisión mía y del club», declaró Alonso al ser preguntado por los rumores. «Valoramos de manera individual y colectiva qué es lo mejor para el equipo, para esta noche, qué era mejor para otros jugadores que estaban jugando y tomamos la decisión... Es solo por el partido de hoy y teníamos a otros jugadores que necesitaban minutos, y fue así».
Con el Manchester City, según se informa, al acecho, a Alonso también le preguntaron si las negociaciones de traspaso en curso influyeron en su elección. Rechazó con firmeza esa idea y añadió: «Es una decisión que tomé yo. Es un buen profesional. Está entrenando bien y no tengo nada que decir sobre él. Fue simplemente una decisión que teníamos que tomar, pensando en el partido que estamos jugando esta noche, y ya veremos de cara al domingo [contra el Brighton]».
El Manchester City se mueve mientras se acerca el cierre del mercado de fichajes
El repentino exilio de Fernandez sirve como la pista más sólida hasta ahora de que su etapa en el oeste de Londres podría estar llegando a su fin. Según se informa, el Manchester City está preparando una oferta formal antes de la fecha límite del 1 de septiembre. Un movimiento al Etihad Stadium reuniría al centrocampista con el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca.
Mientras gestiona el caso Fernandez, el Chelsea también está remodelando activamente su plantilla en otros frentes. Según se informa, el Chelsea ha acordado una cifra de 7,5 millones de libras con el Aston Villa para fichar al portero Emiliano Martinez.
Cuando le preguntaron por la inminente llegada del guardameta argentino pese a haber respaldado previamente a sus actuales porteros, Alonso no quiso desvelar sus cartas. «Estamos contentos con la plantilla que tenemos», señaló. «Pero siempre he dicho que tenemos que estar atentos a las situaciones, que todavía existe este periodo en el que podemos tomar decisiones. Veremos qué pasa».
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Unos días cruciales por delante para el Chelsea
Alonso afronta ahora una tensa espera para ver si Fernandez seguirá formando parte de su plantilla más allá del cierre del mercado del martes. El Chelsea recibirá al Brighton en la Premier League el domingo, y la participación del centrocampista, o su ausencia, probablemente servirá como una pista definitiva sobre su futuro inmediato.
Más allá del inminente caos del mercado de fichajes, las aspiraciones del Chelsea en la copa nacional siguen intactas. Sin competición europea esta temporada, la Carabao Cup tiene una enorme importancia para Alonso. Su equipo recibirá en Stamford Bridge al Leeds United, rival de la Premier League, en la tercera ronda durante la semana que comienza el 7 de septiembre.
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