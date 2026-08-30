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Revelado: por qué Rafael Leao rechazó al Aston Villa para protagonizar un sorprendente traspaso de 45 millones de euros al Galatasaray tras semanas de intensa especulación sobre su futuro en el AC Milan
El Galatasaray gana la carrera por la estrella portuguesa
En uno de los giros más inesperados del mercado de fichajes de verano, Leao ha cerrado su salida del Milan para fichar por el Galatasaray en una operación con un coste total de 45 millones de euros. El delantero de 27 años llegó a Estambul el sábado y recibió una acogida apoteósica de miles de aficionados en el aeropuerto Atatürk, poniendo fin a una etapa de siete años en San Siro en la que se convirtió en uno de los atacantes más temidos de Europa.
Durante su etapa en San Siro, Leao se consolidó como uno de los extremos más letales y espectaculares del fútbol mundial. En 291 partidos con el Milan, Leao firmó un impresionante balance de 80 goles y 65 asistencias. Sus aportaciones fueron decisivas para conquistar el título de la Serie A 2021-22, poniendo fin a una larga sequía del club, y también ayudó al equipo a levantar la Supercoppa Italiana en 2024.
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Leao explica su decisión de rechazar al Aston Villa
La operación supone un duro golpe para Unai Emery y el Aston Villa, que habían trabajado intensamente para llevar al exjugador del Lille a Villa Park. Los informes apuntaban a que el club de Midlands había mantenido conversaciones de alto nivel con dirigentes del Milan para cerrar su fichaje, pero finalmente no pudo llegar a un acuerdo sobre la cantidad final.
Hablando a través de un traductor durante su llegada, a Leao le preguntaron directamente si había rechazado al Villa para fichar por el vigente campeón de la Superliga turca. El internacional portugués respondió con claridad y afirmó: "Sí, porque el Galatasaray estaba intentando impulsar esta operación desde junio. El presidente (Dursun Ozbek) y el vicepresidente (Niyazi Yelkencioglu) hicieron un trabajo realmente bueno, también Jorge (Mendes, agente). Así que gracias a todos los chicos que hicieron posible la operación. Es una buena oportunidad para mí... y voy a dar lo mejor de mí".
Una nueva asociación con Victor Osimhen
La perspectiva de que Leao una fuerzas con el extalismán del Napoli Victor Osimhen es de lo más ilusionante para los aficionados del Galatasaray y de lo más aterradora para los defensas de la Super Lig. Los dos jugadores comparten un fuerte vínculo, y su combinación de velocidad y potencia podría convertir al Galatasaray en una fuerza formidable en el escenario continental. El club se ha mostrado agresivo en su estrategia de fichajes, con el objetivo de replicar sus éxitos europeos del pasado.
"Ahora mismo estoy muy emocionado. Estoy deseando jugar partidos. [Victor] Osimhen y yo ya somos muy buenos amigos. Creo que podemos lograr cosas muy buenas tanto en la liga como en la Champions League", dijo Leao.
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Aston Villa apunta ahora a nuevos objetivos ofensivos
Aunque perder la oportunidad de fichar a un jugador del perfil de Leao supone una decepción para la afición del Villa, el club no se ha quedado quieto en su búsqueda de refuerzos ofensivos. El equipo de captación de Villa Park ya se ha movido para cerrar un acuerdo por la joven promesa del Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye. Se ha alcanzado un acuerdo por el adolescente en una operación valorada en aproximadamente 47 millones de libras, y el club está ahora centrado en cerrar las condiciones personales de un jugador que anteriormente fue objeto de un interés exploratorio por parte del Liverpool.
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