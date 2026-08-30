Revelado: por qué Emiliano Martínez rechazó ofertas de rivales para completar su traspaso al Chelsea por 7,5 millones de libras en medio de los vínculos con la Juventus

Chelsea ha reforzado rápidamente su portería al fichar a Martínez procedente del Aston Villa en una operación rebajada de 7,5 millones de libras. El guardameta, de 33 años, había estado presionando para salir durante todo el mercado de verano, lo que llevó al Villa a autorizar su marcha tras la llegada de Zion Suzuki desde el Parma.

El Chelsea planeaba inicialmente mantener a Robert Sanchez como su portero titular. Sin embargo, la poco convincente actuación del español en la jornada inaugural de la Premier League ante el Fulham obligó a la cúpula del club a cambiar de opinión y aceleró su búsqueda de un número uno fiable.

A pesar de haber estado cerca de fichar por la Juventus a principios de este mercado, Martínez desestimó otras ofertas. Según The Guardian, el ex del Arsenal estaba decidido a poner rumbo al oeste de Londres, muy influido por la oportunidad de jugar en el sistema táctico de Alonso.



