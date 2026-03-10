Revelado: cómo el Bayern de Múnich planea poner fin a los rumores sobre el traspaso de Harry Kane tras anunciar la renovación del contrato del delantero, autor de 500 goles

BILD informa de que el Bayern está tratando de llegar a un acuerdo «anticipado» al respecto. Además, afirma que, dado que el valor de Kane para la causa colectiva va a ser reconocido con un aumento salarial: «La dirección del club quiere subrayar su enorme valor para el equipo y está dispuesta a pagar a la mayor estrella de la liga un aumento antes de lo previsto».

El Bayern está tomando medidas decisivas tras ver cómo el gigante de La Liga, el Barcelona, se interesabapor Kane. Un candidato a la presidencia del Camp Nou, Xavi Vilajoana, ha afirmado que intentaría fichar a Kane si resultara elegido en Cataluña.

El propio jugador ha tratado de restar importancia a esos rumores, y el delantero de 32 años ha declarado: «No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».

CFBayernInsider ha informado de que los rumoressobre el Barça «no son ciertos», ya que los representantes de Kane aún no han recibido ningún contacto formal por parte del Blaugrana. Consideran que las declaraciones de Vilajoana son una jugada estratégica en un intento continuo por arrebatarle el poder a Joan Laporta.