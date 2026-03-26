La Roma está analizando detenidamente la composición del centro del campo de cara a la próxima temporada. El rendimiento de Manu Koné podría atraer ofertas tras el interés mostrado por el Inter el verano pasado, quizá incluso de nuevo por parte de los nerazzurri, mientras que a Lorenzo Pellegrini le expira el contrato y podría marcharse como agente libre. Para conseguir un refuerzo de peso en el centro del campo se necesitarán buenas ideas, además de inversiones importantes, y Remo Freuler podría ser una de las primeras opciones.
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¿Reunirá el Roma a Freuler y Gasperini? Su contrato con el Bolonia está a punto de expirar y el jugador se muestra receptivo
IDEAS EN ESTUDIO
El jugador imprescindible, primero para Motta y luego para Italiano en el centro del campo del Bolonia, fue uno de los pilares de Gasperini durante sus años en el Atalanta, hasta su traspaso al Nottingham Forest en 2022, una temporada antes de regresar a Italia y firmar hasta 2026 con los rossoblù. Todo apunta a que su contrato, que está a punto de expirar, no se renovará, por lo que solo hace falta el visto bueno de Gasp para que el director deportivo Massara pueda intentar fichar al internacional suizo, que marcó contra Italia en los octavos de final de la Eurocopa 2024.
DENTRO DE LA MENTE DE GASP
El vínculo entre Freuler, de 34 años, y Gasperini va más allá del terreno de juego tras seis años y medio juntos. Así lo reflejan las palabras del suizo, antes del partido europeo contra la Roma, que se saldó con un 4-5 en el global de ida y vuelta y que les valió el pase a los cuartos de final de la Europa League:
«Me sé de memoria cómo juega, aunque él también haya cambiado su fútbol en estos años. La base, sin embargo, es más o menos siempre la misma. Tengo una relación estupenda con Gasperini dentro y fuera del campo. También conozco muy bien sus ajustes, si juega con tres delanteros o con un centrocampista más, los pensamientos que tiene en la cabeza».
OPENING: QUEDARSE EN ITALIA
«Aún no he decidido mi futuro, ya veremos qué pasa, ya que mi contrato está a punto de expirar», declaró Freuler desde la concentración de la selección suiza, que se enfrenta a Alemania en un partido amistoso como preparación para el Mundial. «Desde luego, no descarto la posibilidad de quedarme en Italia. Muchos suizos juegan en la Serie A, una liga que se adapta bien a nuestras cualidades. Crecemos con una buena inteligencia táctica: creo que esa es la razón por la que a los suizos les va bien en la Serie A».
LA TEMPORADA DE FREULER
Freuler sumó un total de 30 partidos y 2 asistencias esta temporada, que se vio empañada por la fractura de clavícula que lo mantuvo fuera de juego algo más de un mes entre noviembre y diciembre.