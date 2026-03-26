¿Reunirá el Roma a Freuler y Gasperini? Su contrato con el Bolonia está a punto de expirar y el jugador se muestra receptivo

El vínculo entre Freuler, de 34 años, y Gasperini va más allá del terreno de juego tras seis años y medio juntos. Así lo reflejan las palabras del suizo, antes del partido europeo contra la Roma, que se saldó con un 4-5 en el global de ida y vuelta y que les valió el pase a los cuartos de final de la Europa League:

«Me sé de memoria cómo juega, aunque él también haya cambiado su fútbol en estos años. La base, sin embargo, es más o menos siempre la misma. Tengo una relación estupenda con Gasperini dentro y fuera del campo. También conozco muy bien sus ajustes, si juega con tres delanteros o con un centrocampista más, los pensamientos que tiene en la cabeza».