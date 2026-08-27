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¿Retrasar lo inevitable o pensar en el largo plazo? Cómo Marcus Rashford puede ganarse una continuidad en el Manchester United mientras la leyenda del club Steve Bruce evalúa al «fabuloso futbolista»
Rashford vuelve a Old Trafford tras su cesión al Barcelona
Nunca ha habido dudas sobre la capacidad de Rashford, que disfrutó de un espectacular ascenso a la fama tras irrumpir en el primer equipo siendo un adolescente precoz y con un talento extraordinario. Los goles con el primer equipo del United no tardaron en llegar, al tiempo que debutaba con la selección inglesa.
Su pico profesional llegó en 2022-23, cuando firmó 30 goles en todas las competiciones, unas actuaciones que fueron recompensadas con un lucrativo nuevo contrato. Se ha visto muy poco retorno de esa inversión de 300.000 libras a la semana.
Después de atravesar un bajón de forma, Rashford se marchó cedido al Aston Villa para la segunda mitad de la campaña 2024-25. Pasó la temporada pasada en el Barcelona, ganando el título de Liga y viendo puerta en 14 ocasiones. No se acordó un traspaso permanente por parte de los dirigentes de Camp Nou.
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¿Tiene Rashford futuro a largo plazo en el Manchester United?
El jugador de 28 años se encuentra ahora de vuelta en Mánchester y saltó al campo desde el banquillo cuando el United abrió su andadura en la Premier League 2026-27 con una sorprendente derrota por 2-0 en casa del Hull City. ¿Tendrá Rashford un papel más protagonista a partir de ahora o seguirá viviendo una larga despedida?
Cuando le plantearon esa pregunta a Bruce, el ex capitán del Manchester United, que habló en asociación con Free Bets, hogar de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Desde luego, cuando salió al campo el sábado, le dio un poco de vida al Man U, eso seguro.
«Si el Man U consigue conectar con él, y si hay alguien que vaya a sacar su mejor versión, en mi opinión, será Michael [Carrick], por su manera de tratarle. Creo que le ha dado la bienvenida al grupo, porque al final del día el chico es un jugador muy, muy bueno, que no veía las cosas igual que el entrenador anterior. Eso pasa, por desgracia, en el fútbol. Pasa.
«Así que la vuelta de Marcus Rashford en este momento concreto es, sin duda, algo bueno, en mi opinión, para el Manchester United, porque parece realmente centrado. Estuvo muy, muy bien cuando entró el sábado, desde luego le dio un poco de vida a la delantera del Man U, y si está bien mentalmente, todos sabemos que el chico es un futbolista fabuloso».
Confían en que Carrick saque la mejor versión de Rashford
Otra exestrella del United que ganó títulos, Lee Sharpe, le dijo recientemente a GOAL cuando le preguntaron por la reintegración de Rashford en el ‘Teatro de los Sueños’: «Es una situación complicada, ¿no? Es un jugador muy bueno. Creo que volvimos a ver pequeños destellos de sus cualidades en el Mundial, pero todo depende de lo que tenga en la cabeza. Siempre ha sido así con Marcus Rashford.
«Creo que, más o menos, parecía que no le importaba demasiado justo antes de irse y que bajó un poco los brazos. No sé si había algo personal fuera del campo que le estuviera afectando o algo relacionado con la dirección o con el club, pero se fue al Barcelona, hizo una buena temporada y, evidentemente, quería quedarse en el Barcelona. Eso no ha salido adelante.
«Creo que, por talento y por lo bueno que es como jugador, sería un activo muy valioso recuperar para la plantilla del United. La cuestión es si Marcus quiere formar parte de ello, quiere implicarse y si su corazón y su cabeza están en otra parte. Estoy seguro de que Michael Carrick le dará la bienvenida, cuidará de él y le arropará, pero la cuestión es si Marcus quiere jugar en el club y siente que su futuro está allí».
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Calendario del Manchester United 2026-27: Ipswich, siguiente rival tras la derrota ante el Hull
Al United, tras su decepcionante actuación ante el recién ascendido Hull, le vendría bien que Rashford encontrara la chispa en las próximas semanas. Compite con jugadores como Bryan Mbeumo y Matheus Cunha por tener minutos con regularidad.
El Manchester United, que había estado esperando abrirse paso a tiros de nuevo en la lucha por el título esta temporada, volverá a la acción en la Premier League el domingo, cuando reciba a otro recién llegado a la máxima categoría como es el Ipswich.
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