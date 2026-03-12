Getty/GOAL
¿Retirarse o unirse a Lionel Messi en la MLS? El exinternacional brasileño Kleberson, ganador de la Copa del Mundo, hace una afirmación «realmente impactante» sobre el futuro de Neymar
¿Se retirará Neymar? Lo que dijo la superestrella brasileña.
Las lesiones físicas han empezado a pasar factura a Neymar, que se someterá a una nueva operación a finales de 2025, y ha admitido que quizá tenga que plantearse colgar definitivamente las botas. Se perdió una temporada tras sufrir una lesión en los ligamentos dela rodilla en otoño de 2023.
Neymar ha jugado a veces con dolor desde que regresó a sus orígenes en el Santos, pero su cuerpo no puede soportar ese tipo de estrés durante mucho tiempo. Ha declarado a CazeTV: «No sé lo que me depara el futuro. Es posible que en diciembre quiera retirarme. Vivo el día a día. Este año es crucial, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí».
¿Jugará Neymar en algún equipo en 2027? ¿Podría ser en la MLS?
Neymar sigue esperando ganarse un puesto en la selección brasileña para el Mundial de 2026, como máximo goleador histórico de su país con 79 goles. Si participa en esa competición, mientras recupera su forma y su estado físico a nivel de club, hay motivos para creer que su emblemática carrera se prolongará.
Podría ser que se marche a Estados Unidos, ya que su compatriota Kleberson, ganador de la Copa del Mundo, en declaraciones a GOAL en relación con la calculadora de apuestas AceOdds Best BetCalculator, dijo cuando se le preguntó si veía a Neymar jugando en algún sitio en 2027: «Neymar ha pasado por muchos momentos difíciles en su vida, ha tenido muchas lesiones y ha intentado volver a jugar al fútbol. Todas estas lesiones no le ayudan, pero tampoco le ayuda su vida fuera del campo de fútbol. Tiene muchas cosas entre manos, también en el aspecto comercial. Se esfuerza mucho, pero después de la operación le ha costado mucho cuidar su cuerpo. Obviamente, el Mundial probablemente sea demasiado pronto para él.
«Pero tenemos que recordar que estamos hablando de Neymar. Neymar, incluso al 70 u 80 %, es un futbolista fantástico. No es un tipo que necesite estar al 100 % para jugar a un buen nivel. No veo a muchos otros jugadores con sus cualidades. Es el único jugador, quizá junto con Ronaldinho, que puede jugar así. Creo que ahora mismo es el único.
La lesión le ha frenado a él y a su carrera, pero realmente no creo que se retire. Creo que puede venir a jugar a la MLS. Jugar en Brasil ha sido difícil para él, porque tiene mucha presión sobre sus hombros. La gente espera que sea la versión de Neymar de 2010. Pero ahora se está haciendo mayor y tiene una vida diferente. Espero que pueda seguir jugando y rindiendo bien con Brasil. Creo que sería genial verlo en la MLS».
¿Podrá el Inter Miami reformar el «MSN» con Neymar, Messi y Suárez?
Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Neymar vuelva a formar el legendario trío ofensivo «MSN» del Barcelona junto a Messi y Luis Suárez en el Inter Miami. Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, ha firmado un contrato en el sur de Florida hasta 2028, mientras que el veterano delantero uruguayo Suárez está negociando contratos de 12 meses en Estados Unidos.
Kleberson añadió que el actual campeón de la MLS Cup está negociando un fichaje espectacular que cautivaría a la audiencia mundial: «Lo ideal sería volver a ver juntos a Neymar, Suárez y Messi en el Inter Miami. Esos jugadores juntos serían de primera clase, también para la MLS.
La MLS también es un negocio y la parte comercial con David Beckham sería increíble. Aunque no estén en plena forma, a todo el mundo le encantaría verlos. Los aficionados estadounidenses quieren verlo. Esos jugadores juntos serían algo grandioso. Realmente grandioso».
Beckham & Co trabaja para fichar a más «galácticos»
El Inter Miami nunca ha ocultado su deseo de emular al Real Madrid, gigante de La Liga, implementando su propia política de fichajes de «galácticos», y Neymar sin duda encajaría en ese perfil si Beckham y compañía logran convencerlo de cambiar Sudamérica por Norteamérica.
