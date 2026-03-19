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Retegui, vinculado al Milan; Badelj: «No marcaría 40 goles, pero sí esos 15 tan decisivos para ganar el Scudetto»

La opinión del capitán del Genoa, con cuya camiseta el delantero del Al-Qadsiah, exjugador del Atalanta, dio sus primeros pasos en la Serie A

 Milan Badelj, excentrocampista del Genoa que jugó junto a Mateo Retegui en la temporada 2023/24 en el Genoa, ha hablado con Tuttosport sobre los rumores que sitúan al exdelantero del Tigre en el punto de mira del Milan para el próximo verano:

«Alguien como él, en un equipo tan fuerte como el rossonero, que lleva a los delanteros al área, puede sacar el máximo partido a sus cualidades. Para mí, sin duda es capaz de ser el número 9 del Milan. Lleva el gol en la sangre».  

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    «En lo futbolístico, necesitó un poco de tiempo para adaptarse, como todos, a la Serie A, a la forma de ser, de vivir el fútbol y de entrenar. De hecho, llegó tras un año y medio sin descanso, entre compromisos con el club y con la selección. Sufrió una pequeña lesión que lo dejó fuera unas semanas. Una vez recuperado, marcó la diferencia, también en cuanto a rendimiento. No se presentó como una estrella, pero se notaba que tenía una personalidad importante. La que imagino que debe tener un delantero centro. Es alguien que quiere marcar la diferencia en los partidos y que además te hace ganarlos. Era humilde fuera del campo y asumía sus responsabilidades cuando jugaba».


    «Sinceramente, creo que su mejora se hizo evidente la temporada siguiente en el Atalanta. Sus capacidades con nosotros no estaban en duda, pero, de todos modos, éramos un equipo recién ascendido a la Serie A desde la Serie B. Éramos fuertes, pero no éramos plenamente conscientes de hasta qué punto. El enfoque inicial del campeonato se centraba más en no encajar goles que en marcarlos. Por eso para Retegui fue un poco más difícil. Quizás esperaba estar más presente en el área, donde es absolutamente devastador. En cambio, sobre todo al principio, tenía que perseguir a los defensas rivales, estar detrás del balón, ayudar mucho en fase defensiva. Esto le ayudó a hacerse aún más fuerte al año siguiente».  

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  • ¿Y si se va al Milán?

    «Sí, estaría listo para el Milan. Tiene olfato de gol. Es un delantero que, si el partido está muerto, si no pasa nada, es capaz de dar un giro inesperado. Es de los que inclinan la balanza gracias a su eficacia. Puede marcar la diferencia por su hambre de gol y su capacidad goleadora. Podría volver a ganar la liga de goleadores, pero la cuestión es que podría marcar esos 15 goles decisivos que te dan puntos clave. En el Atalanta se ha destacado en cuanto a goles, marcando muchísimos. En el Milan, que quizá juegue de forma más conservadora, podría ser determinante en esos partidos igualados, bloqueados, en los que se necesita una jugada decisiva. Esa es también la belleza del fútbol, porque hay muchas formas y estilos de juego con los que se puede ganar. Quizá Retegui no marque 40 goles en el Milan, pero podría conquistar el título gracias a esos 15 goles importantísimos que valdrían muchísimo para el equipo. A este respecto, te voy a contar algo: Mateo no es uno de esos delanteros clásicos a los que les va mal si no marcan. Prefiere el resultado del equipo a la gloria personal. Si marca, pero el equipo pierde, se siente triste de todos modos. Por el contrario, si no marca, pero se vence a los rivales, está feliz».

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