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Retan a Marcus Rashford a convertirse en un «jugador del presente» en el Manchester United mientras Bruno Fernandes se despierta pensando: «Espero que alguien más marque más goles»
Rashford, de vuelta en el Manchester United tras su cesión al Barcelona
El mediapunta portugués Fernandes, que hizo historia en la Premier League al repartir 21 asistencias la temporada pasada, sigue echándose al United a la espalda por momentos. Lleva haciéndolo casi siete años.
Hay muchos futbolistas talentosos a su alrededor en Manchester, pero demasiados compañeros han estado faltos de regularidad. Eso tiene que cambiar para que el United vuelva a ser aspirante a los mayores títulos nacionales y continentales.
A Rashford se le pide que ayude a esa causa en 2026-27, después de sus etapas en el Aston Villa y el Barça, con el jugador de 28 años bien curtido en las exigencias de la vida en Old Trafford tras haber disputado 428 partidos con el Manchester United y marcado 128 goles. Fue hace solo tres años cuando vio puerta en 30 ocasiones durante la campaña 2022-23.
Después de esas actuaciones, y de firmar un lucrativo contrato, ha sufrido un bajón, pero se le ha presentado un borrón y cuenta nueva. No hubo interesados durante el último mercado de fichajes, ya que Rashford entra en los dos últimos años de su contrato de 325.000 libras a la semana.
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Falta de interés por Rashford durante el mercado de fichajes
Preguntado por si le sorprendía la aparente falta de interés mostrada en el internacional inglés de 78 partidos, el excentrocampista del United Strachan, que hablaba en asociación con Grosvenor Sport, dijo a GOAL: «No me sorprende. No, no. Porque creo que todo es un poco... Fichar jugadores y tener jugadores es todo un poco inmediato.
«No puedes fichar jugadores por lo que hicieron hace dos años. Es imposible hacer eso. Creo que Marcus Rashford, con el salario y cosas así, cuando pagas ese tipo de salario, no siempre puedes garantizar el éxito. Ese jugador tiene que tener éxito.
«Además, como entrenador, creo que cuando llevas a Marcus Rashford, porque está en el Manchester United, todo gira en torno a Marcus Rashford. Yo siempre pregunto, ¿por qué no juega? ¿Por qué no está ahí? Esto ha pasado.
«Si vas al Barcelona, y no es un Barcelona de hace años, con cualquier Xavi y Messi. Es un Barcelona que es un buen Barcelona. No ha tenido un partido allí. Básicamente ha sido suplente durante los dos últimos años. ¿De verdad quieres eso en tu equipo?
«Sea lo que sea lo que cobre, X cantidad de dinero, entiendo por qué mucha gente no habría comprado eso. Quita demasiado tiempo. Podría ser lo mismo para Michael Carrick. Si no lo pone, ¿por qué no juega? ¿Es por esto? Es un tipo que recibe mucha atención mediática.
«Hay mucha atención mediática por lo que fue como jugador hace tres años. Eso le corresponde a Marcus Rashford solucionarlo y manejarlo él mismo. Y convertirse en un jugador del ahora, en lugar de hace dos o tres años. Tienes que ser un jugador del ahora.
«Incluso los fichajes que llegan el último día del mercado, vi un partido sub-19 con Dundee, así que he vuelto a entrar, estoy viendo a jugadores llegar y fichar por 45, 60 millones y nunca había oído hablar de estos jugadores. Pero son jugadores del ahora. La gente quiere acción ahora.
«Así que probablemente por eso Marcus... Hay talento ahí. Absolutamente hay talento ahí. No puedes ser un talento consistente si tienes ese juego. No puedes estar en el juego todo el tiempo. Su trabajo es marcar goles y generarlos».
Fernandes necesita el apoyo de Rashford y compañía
Strachan, que pasó cinco años en el United entre 1984 y 1989, añadió sobre lo que necesita el Manchester United como colectivo: «Creo que Bruno Fernandes se levantaría por la mañana, iría al partido y pensaría: “Espero que alguien más marque más goles y genere ocasiones, en lugar de hacerlo yo, porque siempre me toca a mí”.
»Y ahí es donde Marcus Rashford y gente así tienen que decir: “vale, hemos dejado que este tipo lo haga todo, ahora quiero hacer algo yo”. No sé si esos días de “quiero ser el mejor jugador del campo y quiero hacer esto” ya han quedado atrás para él, y hay una especie de energía en él. No sé si esa energía sigue ahí. Espero equivocarme. Espero que al chico le vaya realmente bien porque parece un tipo decente».
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Partidos del Manchester United 2026-27: visita al Everton a continuación
Rashford ha participado en los dos partidos del United al inicio de la temporada 2026-27 de la Premier League: salió desde el banquillo en la decepcionante derrota por 2-0 del Manchester United ante el Hull City y después fue titular en la victoria en casa por 5-2 frente al Ipswich.
El último cierre del mercado de fichajes ha pasado sin que se autorizara ninguna venta, lo que significa que el jugador nacido en Manchester seguirá a disposición de Michael Carrick al menos hasta enero. El United volverá a la acción el domingo con un viaje a Merseyside para medirse al Everton.
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