El gol del empate del Al-Nasr lo marcó Abdullah Al-Hamdan en el tiempo de descuento de la primera parte, pero lo más emocionante, más que el gol, fue la celebración.

Tras marcar, Al-Hamdan se hizo rápidamente con el balón y señaló el escudo del Al-Nasr, levantando el dedo índice en forma de «1», en alusión a la superioridad del «Al-Alamy» sobre sus rivales.

Esta celebración fue recibida con gran alegría por la afición del Al-Nasr, sobre todo porque el jugador se había incorporado al equipo hacía solo dos meses, procedente de su rival histórico, el Al-Hilal.