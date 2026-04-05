Los campos de fútbol rebosan de emociones que captan las cámaras, y la vigésimo séptima jornada de la Liga Saudí ha deparado numerosas imágenes destacadas, cargadas de sentimientos diversos: desde una alegría desbordante hasta la tristeza, pasando por la gratitud o la ira.
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Resumen en imágenes... Ronaldo celebra su centésimo partido... Inzaghi, furioso... Y las primeras huellas de Miti
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Un avance inesperado para la estrella... ¡pero!
El partido más destacado de esa jornada fue el que vio al Al-Nasr imponerse por un contundente 5-2 al Al-Najma el viernes en el estadio Al-Awal Park.
A pesar de la amplia victoria, el partido fue muy emocionante, sobre todo al final de la primera parte, cuando Al-Najma, colista de la clasificación, se adelantó al Al-Nasr, líder, antes de que este último respondiera con dos goles rápidos.
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Fiesta de Al-Hamdan
El gol del empate del Al-Nasr lo marcó Abdullah Al-Hamdan en el tiempo de descuento de la primera parte, pero lo más emocionante, más que el gol, fue la celebración.
Tras marcar, Al-Hamdan se hizo rápidamente con el balón y señaló el escudo del Al-Nasr, levantando el dedo índice en forma de «1», en alusión a la superioridad del «Al-Alamy» sobre sus rivales.
Esta celebración fue recibida con gran alegría por la afición del Al-Nasr, sobre todo porque el jugador se había incorporado al equipo hacía solo dos meses, procedente de su rival histórico, el Al-Hilal.
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El dúo de Mané
En la siguiente jugada, el senegalés Sadio Mané marcó el segundo gol del Al-Nassr, antes de anotar también el quinto tanto del equipo y el segundo de su autoría en el tiempo de descuento de la segunda parte.
Mané siguió demostrando su importancia para el Al-Nassr durante la presente temporada, sobre todo ante la ausencia del astro portugués João Félix, sancionado para este partido.
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El centenario de Ronaldo
Por su parte, el otro doblete fue obra de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, quien marcó los dos goles: el tercero de penalti y el cuarto tras un magnífico disparo desde dentro del área.
Ronaldo celebró de la mejor manera posible su partido número 100 con el Al-Nassr en la Liga Roshen de Arabia Saudí, desde que se incorporó a sus filas en enero de 2023, en una transferencia gratuita, tras rescindir su contrato con el Manchester United.
Con ello, el «Misil de Madeira» alcanzó su gol número 97 con el Al-Nassr en la Liga Roshen, quedando a solo tres goles de lograr otro centenario en la competición, pero en el apartado goleador.
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La ira de Ronaldo contra Dunga
Pero Ronaldo, al igual que se sintió feliz, también se sintió enfadado por culpa del egipcio Nabil Emad Dunga, centrocampista del Al-Najma.
El astro portugués expresó su enfado porque Dunga se había simulado una lesión en dos ocasiones, cuando el marcador indicaba un empate a cero en la primera parte.
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La celebración de Ronaldo
Pero no hay duda de que todos esos sentimientos negativos se desvanecieron por completo de Ronaldo tras marcar un doblete, conseguir la victoria de su equipo y afianzar el liderato de la Liga Saudí.
Esto quedó patente en «El Don», quien se dirigió hacia la afición del Al-Nassr al finalizar el partido para celebrarlo con ella, como es habitual tras las victorias, seguido por todos los jugadores del equipo.
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La sorpresa de la colaboración
Por su parte, el Al-Hilal cayó en la trampa del empate (2-2) ante el Al-Taawoun el sábado en el estadio Kingdom Arena, lo que complica su situación en la lucha por el título de la Liga Saudí.
El empate elevó el saldo de Al-Hilal a 65 puntos, pero ahora se encuentra a 5 puntos del líder, Al-Nassr, y solo aventaja por diferencia de goles al Al-Ahli, que ocupa el tercer puesto, a falta de 7 jornadas para el final.
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Los primeros objetivos de Miti
A pesar del tropiezo, el delantero marfileño Mohamed Kader Miti vivió una de sus mejores noches recientemente, tras marcar el gol que adelantó al Al-Hilal antes del descanso.
El gol fue el primero de Miti desde que se incorporó al Al-Hilal el pasado mes de enero, en su quinto partido con el equipo y el primero como titular en la Liga Roshen.
Lo curioso es que el delantero marfileño no iba a participar en el partido inicialmente, pero la lesión repentina que sufrió el francés Karim Benzema antes del inicio le dio la oportunidad de jugar y, por ende, de marcar el gol.
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Gol de Leonardo... y ocasiones falladas
El segundo gol del Al-Hilal lo marcó el delantero brasileño Marcos Leonardo, que dio el empate a su equipo, aunque no fue suficiente para lograr la victoria a partir de ese momento.
El propio Leonardo desperdició numerosas ocasiones antes de marcar el gol del empate, una de las cuales habría bastado para dar al «Zaim» una ventaja de 2-0, tras un gol directo de Miti.
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La ira de Inzagi
No cabe duda de que todo ello provocó que el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, estallara de ira en la línea de banda, mientras se encontraba en el área técnica.
Sin embargo, esta ira alcanzó su punto álgido cuando su defensa, Hassan Tambakti, desperdició una oportunidad de marcar el gol del empate, justo después de que el Al-Taawoun se adelantara, mientras la portería estaba vacía, sin su portero Mailsón.