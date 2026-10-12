El Stade Brestois 29 dio una exhibición ofensiva en el Stade Francis-Le Blé y goleó al Angers SCO por 5-1. El Brest aprovechó las debilidades defensivas del Angers, agravadas cuando los visitantes se quedaron con un jugador menos por una tarjeta roja directa en el minuto 59. El Brest no perdonó y logró su victoria más contundente de la temporada.