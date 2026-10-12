La sexta jornada de la temporada 2026/27 de la Ligue 1 dejó un fútbol ofensivo explosivo, duelos de alto nivel y cambios de dinámica decisivos en la máxima categoría francesa. El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, encadenó su tercera victoria consecutiva, el Stade Brestois 29 arrolló al Angers SCO en un emocionante partido de seis goles y el Marsella se recuperó con una sólida victoria a domicilio.
Resumen de la sexta jornada de la Ligue 1: el PSG suma tres victorias consecutivas, el Brest golea al Angers y el Rennes arrolla al Auxerre
- AFP
Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans FC
El Paris Saint-Germain encadenó su tercera victoria consecutiva al imponerse por 3-1 al recién ascendido Le Mans FC en el Parque de los Príncipes. Después de que Le Mans lograra igualar el marcador en la segunda parte, el PSG demostró su calidad: Kvicha Kvaratskhelia y Maghnes Akliouche marcaron para asegurar los tres puntos al equipo de Luis Enrique.
- AFP
Stade Brestois 29 5-1 Angers SCO
El Stade Brestois 29 dio una exhibición ofensiva en el Stade Francis-Le Blé y goleó al Angers SCO por 5-1. El Brest aprovechó las debilidades defensivas del Angers, agravadas cuando los visitantes se quedaron con un jugador menos por una tarjeta roja directa en el minuto 59. El Brest no perdonó y logró su victoria más contundente de la temporada.
- AFP
Stade Rennais FC 4-1 AJ Auxerre
El Stade Rennais FC firmó una actuación de gran eficacia en casa, en el Roazhon Park, y goleó 4–1 al AJ Auxerre. El Rennes tomó el control al comienzo de la segunda parte con tres goles sin respuesta y dejó al Auxerre con pocas opciones de remontar.
- AFP
RC Lens 2-1 Olympique Lyonnais
El RC Lens logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Olympique Lyonnais en el estadio Bollaert-Delelis. El Lens se puso dos goles por delante antes de resistir la reacción tardía del Lyon. Pese a quedarse con diez jugadores por una tarjeta roja en el minuto 84, los locales aguantaron durante el tiempo añadido y se llevaron los tres puntos.
- AFP
ES Troyes AC 0-2 Olympique de Marsella
El Olympique de Marseille frenó su mala racha con una victoria a domicilio por 2-0 ante el ES Troyes AC en el Stade de l'Aube. Amine Harit abrió el marcador en el minuto 50 y Himad Abdelli sentenció el triunfo de penalti en el tiempo añadido (90+8').
- AFP
AS Mónaco 2-2 Toulouse FC
El AS Monaco tuvo que conformarse con un reparto de puntos en el Stade Louis II tras un entretenido empate 2–2 ante el Toulouse FC. El Monaco generó numerosas ocasiones, pero no logró sentenciar el partido y los visitantes remontaron para llevarse un valioso punto a domicilio.
- AFP
OGC Nice 2-1 RC Strasbourg Alsace
El OGC Nice logró una victoria en casa por 2-1 ante el RC Strasbourg Alsace en el Allianz Riviera. En la segunda parte, el Niza controló zonas clave del campo y acabó imponiéndose al Estrasburgo en un partido disputado.
- AFP
LOSC Lille 1-0 Le Havre AC
El LOSC Lille logró una victoria de oficio por 1-0 ante el Le Havre AC en el Decathlon Arena. El Le Havre jugó los últimos 30 minutos con diez futbolistas tras una expulsión en el minuto 61, lo que permitió al Lille gestionar su ventaja y mantener la portería a cero.
- AFP
FC Lorient 1-0 Paris FC
El FC Lorient venció 1–0 al Paris FC sin encajar goles en el Stade du Moustoir. El Lorient defendió la ventaja de un gol que había logrado pronto ante un Paris FC combativo, que recibió cinco tarjetas amarillas durante una tensa segunda parte.
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