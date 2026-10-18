Otro fin de semana de la MLS está (casi) resuelto. Y ha dejado mucho que destacar. El Inter Miami sigue sin convencer, pero Lionel Messi continúa haciendo de las suyas. El Nashville SC estuvo a punto de asegurarse el Supporters’ Shield, pero encajó un gol en los últimos minutos ante un sólido San Jose y poco podía objetar al empate 1-1. Robert Lewandowski y el Chicago Fire, por su parte, tenían motivos para celebrar pese a una noche frustrante de cara a portería: se aseguraron una plaza en los playoffs incluso después de perder 1-0 contra New England.

En el Oeste, las cosas se pusieron un tanto extrañas. El St. Louis CITY vio terminar su racha de imbatibilidad ante el rival menos esperado. El Seattle se dejó puntos frente a un Montreal muy flojo. Y el LAFC y el NYCFC firmaron el empate más extraño de lo que va de temporada, con el que prácticamente nadie acabó contento.

GOAL repasa toda la acción de la MLS del sábado por la noche...