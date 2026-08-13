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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traducido por

Resumen de la Leagues Cup: Lionel Messi regresa, pero el Inter Miami sufre una sorprendente eliminación en la fase de grupos mientras Columbus sigue con vida y los equipos de la Liga MX impresionan

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF vs León
Inter Miami CF
León
Leagues Cup
Monterrey vs Nashville SC
Monterrey
Nashville SC
Charlotte FC vs Pachuca
Charlotte FC
Pachuca
FC Cincinnati vs Atlas
FC Cincinnati
Atlas
Major League Soccer

Hubo grandes decepciones entre los presuntos favoritos de la MLS, y aún podría ser un equipo de la Liga MX el que se lleve la Leagues Cup.

Por fin empieza a verse el panorama con claridad. La Leagues Cup tiene un formato caótico, con partidos repartidos a lo largo de demasiados días y una avalancha de complicadas combinaciones que seguir. Hay dos formas de verlo. La primera es que resulta enormemente emocionante ver cómo una competición evoluciona en tiempo real. La segunda es que puede ser confuso. La realidad es que es una combinación de ambas.

La consecuencia, eso sí, es clara: mucho drama. La gran historia de la segunda jornada fue el regreso de Lionel Messi. Tras el fallecimiento de su padre, había especulado, ni 12 horas antes, con que sería difícil volver a jugar al fútbol. Sin embargo, apareció con el Inter Miami y disputó 45 minutos en una caótica derrota del Inter Miami. Seguramente eran favoritos para ganar esto, y ahora están fuera de la competición.

Si ampliamos el foco, de hecho, ahora parece que los equipos de la Liga MX podrían estar mejor posicionados que sus homólogos de la MLS. León será difícil de batir. Monterrey, si logra seguir con vida, le competirá a cualquiera. Cruz Azul, Club América, incluso Toluca, son amenazas reales. Esta es la edición más competitiva que ha tenido este torneo en años. Y eso solo puede ser una buena noticia.

GOAL repasa los momentos más destacados de la Leagues Cup de esta semana hasta ahora...



  • Lionel MessiGetty

    Inter Miami se queda corto en el regreso de Messi

    Había mucho en juego para Miami. Necesitaba no solo ganar, sino también hacerlo por un amplio margen ante León. Además, siempre iba a ser una tarea complicada. León había ganado sus dos partidos de la Leagues Cup antes del encuentro del miércoles por la noche, imponiéndose tanto a Orlando como a Nashville. Miami, por su parte, estaba en una situación incómoda. German Berterame aún no se ha recuperado del todo de su lesión. Luis Suárez está sancionado.

    Pero hubo una buena noticia con el sorprendente regreso de Messi. La legendaria estrella argentina había especulado con que no estaba seguro de poder seguir jugando al fútbol tras el trágico fallecimiento de su padre poco después del Mundial. Messi no había entrenado en toda la semana, pero llegó al estadio y se declaró listo para jugar.

    Las circunstancias parecían bastante buenas para su entrada. Miami ganaba 1-0 y necesitaba algunos más para reforzar su diferencia de goles. En cambio, el Inter Miami se vino abajo y perdió 3-2. Messi, por su parte, estuvo activo y lleno de ideas en ataque. Pero este año no habrá título de la Leagues Cup.

    • Anuncios
  • FC Cincinnati Getty

    El FC Cincinnati cae en el último obstáculo

    El FC Cincinnati recibió un calendario de la Leagues Cup verdaderamente de pesadilla.

    El sistema de cabezas de serie es complejo, pero, en la práctica, la idea es garantizar que haya el mayor número posible de enfrentamientos de alto perfil en este torneo. Y durante dos partidos, Cincinnati lo gestionó de maravilla. Pachuca y Pumas fueron superados por un global de 5-1. Evander, que ha vuelto del parón por el Mundial jugando uno de sus mejores fútbols de los últimos años, lideró la carga con una participación de gol en cada uno.

    La noche del martes realmente debería haber sido una continuación de todo lo bueno. En cambio, fue un derrumbe. Evander marcó poco antes del descanso, y Cincinnati tenía el partido completamente controlado en casa. Pero entonces, las cosas cambiaron. En el minuto 79, el veterano portero Evan Louro dejó escapar un disparo. Folrian Monzon marcó. Cometió un error notablemente similar cinco minutos después. La ocasión de redimirse estuvo cerca de llegar con un posible penalti en el tiempo añadido, pero una larga revisión del VAR hizo que la apelación quedara invalidada. Cincy ahora necesitará una serie de sorpresas a su alrededor para tener opciones de meterse entre los ocho últimos.

  • Columbus CrewGetty

    El Columbus Crew cumple el objetivo

    En la otra parte de Ohio, las cosas salieron mucho mejor, aunque con los mismos nervios. Pumas había tenido problemas en su campaña de la Leagues Cup y llegaba matemáticamente eliminado a la última jornada. Lo único que podía hacer ante el Crew era aguar la fiesta. Y se quedó muy, muy cerca. Columbus se puso 1-0 por delante gracias a Tarun Karumanchi a los nueve minutos. Pero un empate de Alvaro Angulo al borde del descanso lo puso todo tenso. Y entonces Keylor Navas empezó a pararlo todo. Hizo tres grandes paradas para el conjunto mexicano en la segunda parte, suficientes para llevar el partido a los penaltis.

    Ocho puntos parecían claramente el listón a superar para asegurar la clasificación a la siguiente ronda, lo que hacía absolutamente crucial la tanda de penaltis para Columbus. Pumas falló dos de los suyos y Nicolas Hagen detuvo un tercero. Nunca un empate 2-2 había sabido tan bien.

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  • Hugo Cuypers Getty

    La Liga MX disfruta de su noche

    Si la MLS ha sido algo así como una mezcla desigual, la Liga MX ha mostrado una división más clara entre los aspirantes y los rezagados. Diez de sus equipos ya habían sido eliminados tras la jornada 2, y varios sufrieron duras derrotas. En el otro extremo, León, Club América y Cruz Azul parecen haber asegurado prácticamente sus plazas en los cuartos de final.

    Monterrey también cumplió con su parte en el último partido de la noche del miércoles. Rayados necesitaba una victoria en el tiempo reglamentario ante un Nashville con muchos cambios para seguir con vida, aunque la clasificación todavía no depende de sí mismo. Un rostro familiar para la MLS lo hizo posible, con Hugo Cuypers marcando una volea maravillosa en el tiempo añadido de la segunda parte para sellar una victoria por 2-1. Monterrey ahora debe esperar otros resultados, pero vencer a uno de los equipos más fuertes de la MLS al menos mantuvo vivas sus esperanzas.

  • Tim ReamGetty

    Charlotte FC se derrumba al final

    Charlotte tuvo el partido bajo control durante 90 minutos ante Pachuca. Y realmente debería haber sido así. Aquí hay muy buenos equipos de la Liga MX, entre ellos Toluca, Tigres, Cruz Azul y Club América. Pachuca está un escalón por debajo, liderado por un delantero inteligente como Salomon Rondon, pero sin esa calidad decisiva que sí tienen algunos de los mejores equipos de la Liga MX. Es, en efecto, un sólido equipo de media tabla.

    Eso debería convertirlo en un rival bastante asequible para un equipo como Charlotte. Puede que le falte algo de pegada en ataque, pero el fichaje de Allan Saint-Maximin parecía acertado, y hay suficiente solidez defensiva como para asegurar al menos un empate ante un equipo mexicano de nivel medio que no se jugaba nada esa noche.

    Pero Charlotte ofreció poco. Y en el minuto 91, Alan Bautista le hizo pagar caro. Su gol no fue precisamente una maravilla. La defensa de Charlotte se vino abajo y Bautista simplemente empujó el balón a la red. Puede que eso haya supuesto el final prematuro de su campaña.