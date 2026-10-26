Los espectadores del Stade Vélodrome presenciaron un auténtico partidazo en el que el Olympique de Marsella se impuso por 4-3 al Le Havre AC. CJ Egan-Riley abrió el marcador a los cuatro minutos, seguido de un gol de Tim Weah (32') y otro de Igor Paixão al comienzo de la segunda parte (49'). Himad Abdelli recortó distancias para los visitantes (54'), antes de que Josh Maja marcara dos veces (76' y 88') y Lamine N'Diaye anotara otro gol (85'), lo que dio paso a un final frenético. El Marsella resistió la presión durante 12 minutos de tiempo añadido para llevarse los tres puntos.