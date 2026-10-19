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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Traducido por

Resumen de la jornada 7 de la Ligue 1: El PSG remonta en los últimos minutos en Estrasburgo, el Marsella golea al Angers y el Paris FC gana un partidazo de siete goles

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Marsella
Paris FC
Lyon
Lens
Lorient
Auxerre
Toulouse
Lille
Brest
Strasbourg
Rennes
Mónaco
Niza
Le Havre
Angers
Troyes
Le Mans

Repaso completo de la séptima jornada de la Ligue 1. Analizamos los resultados, las principales claves, las actuaciones individuales más destacadas y los partidos repletos de goles antes de la octava jornada.

La jornada 7 de la Ligue 1 2026/27 dejó exhibiciones goleadoras, remontadas en los últimos minutos y cambios importantes en la clasificación.  El Paris Saint-Germain encadenó su cuarta victoria liguera tras remontar en Estrasburgo, el Marsella le marcó cinco goles al Angers SCO y el Paris FC se impuso por la mínima al Stade Rennais en un partido de siete goles.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    RC Strasbourg Alsace 1-3 Paris Saint-Germain

    El Paris Saint-Germain remontó para imponerse por 3-1 al RC Strasbourg Alsace en el Stade de la Meinau. Giovanni Reyna adelantó al Estrasburgo en el minuto 17 y los locales mantuvieron la ventaja hasta bien entrada la segunda parte. Sin embargo, Illia Zabarnyi empató en el minuto 77, antes de que Ousmane Dembélé (85') y Désiré Doué (90+3') marcaran en los últimos minutos para sellar la cuarta victoria consecutiva del PSG.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Angers SCO 2-5 Olympique de Marsella

    El Olympique de Marseille dio una exhibición ofensiva a domicilio y goleó al Angers SCO por 5-2 en el estadio Raymond Kopa. El OM desbordó a los locales con una presión ofensiva constante y sumó tres puntos con una contundente victoria fuera de casa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESAFP

    Paris FC 4-3 Stade Rennais FC

    El Stade Jean-Bouin fue escenario de un emocionante partido de siete goles en el que el recién ascendido Paris FC resistió ante el Stade Rennais FC para imponerse por 4-3. El Paris FC tomó ventaja pronto y después aguantó la intensa reacción del Rennes, que vio cuatro tarjetas amarillas en la primera parte de un encuentro de gran tensión.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-NICEAFP

    Olympique de Lyon 2-1 OGC Niza

    El Olympique Lyonnais logró una trabajada victoria en casa por 2-1 ante el OGC Nice en el Parc Olympique Lyonnais. Elye Wahi adelantó al Nice en el minuto 18, pero el Lyon remontó con goles de Pavel Šulc (32') y Tanner Tessmann (36') antes del descanso. El Lyon defendió con firmeza su ventaja durante los últimos 20 minutos pese a que Keito Nakamura vio la tarjeta roja directa en el minuto 70.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-MONACOAFP

    FC Lorient 1-0 AS Mónaco

    El FC Lorient dio la gran sorpresa en el Stade du Moustoir al derrotar por 1-0 a un AS Monaco que atraviesa un gran momento. La solidez defensiva del Lorient frustró al Monaco durante todo el partido y permitió al equipo local sumar los tres puntos, además de propinar un revés a su rival en la zona alta de la clasificación.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-LENSAFP

    ES Troyes AC 1-3 RC Lens

    El RC Lens logró una convincente victoria a domicilio por 3-1 ante el ES Troyes AC en el Stade de l'Aube. El Lens aprovechó las oportunidades al contragolpe en ambas mitades y dejó al Troyes en los puestos bajos de la clasificación.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-AUXERREAFP

    Le Havre AC 1-3 AJ Auxerre

    El AJ Auxerre sumó su segunda victoria consecutiva al imponerse por 3-1 al Le Havre AC en el Stade Océane. El Auxerre tomó el control del partido en la segunda parte y logró una cómoda victoria a domicilio por dos goles de diferencia.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-TOULOUSEAFP

    Le Mans FC 0-3 Toulouse FC

    El Toulouse FC firmó una actuación eficaz a domicilio y venció por 3-0 al Le Mans FC en el Stade Marie-Marvingt sin encajar goles. El Toulouse aprovechó sus ocasiones decisivas e impidió que el equipo recién ascendido volviera a meterse en el partido.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-BRESTAFP

    LOSC Lille 1-1 Stade Brestois 29

    El LOSC Lille y el Stade Brestois 29 empataron 1-1 en el Decathlon Arena. Ambos equipos generaron ocasiones en un partido igualado y terminaron repartiéndose los puntos.