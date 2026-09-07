Resumen de la jornada 4 de LaLiga: los equipos de Madrid son los grandes perdedores

El Atleti sufrió una contundente derrota por 3-0 ante el Athletic Club este fin de semana, con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet. El Madrid sigue arrastrando problemas en ataque. El delantero argentino Julian Álvarez quiere salir del club después de que no se materializara su deseado traspaso al Barcelona, mientras que Alexander Sorloth está de baja por lesión. Está siendo una racha irregular de resultados para Diego Simeone, ya que la derrota ante el Bilbao llegó después de una victoria por 3-1 en Sevilla y un empate 2-2 con el Villarreal. Alvarez entró desde el banquillo ante el Bilbao, al igual que su compatriota y fichaje veraniego Cristian Romero.