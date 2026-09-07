La tercera jornada de la Ligue 1 2026/27 dejó grandes sorpresas, actuaciones contundentes a domicilio y una lluvia de goles por toda Francia. Desde el triunfo del Mónaco en el Parque de los Príncipes para tomar el control de la pelea por el título de liga hasta la impresionante victoria del Paris FC en Marsella y la exhibición de ocho goles del Estrasburgo en Troyes, la jornada 3 ofreció un drama inigualable.
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Resumen de la jornada 3 de la Ligue 1: el Mónaco sorprende al PSG en el Parque de los Príncipes mientras Paris FC y Estrasburgo animan la jornada
- AFP
Paris Saint-Germain 1-2 AS Monaco
El Mónaco prolongó su perfecto inicio de temporada al sorprender al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes. El conjunto visitante explotó rápidos contraataques y una sólida organización defensiva, y se llevó una victoria por 2–1 para seguir líder de la clasificación de la Ligue 1 con tres triunfos en tres partidos.
La derrota deja al PSG sin victorias en sus tres primeros encuentros.
- AFP
Olympique de Marseille 2-3 Paris FC
Lassine Sinayoko firmó una actuación de héroe en el Stade Vélodrome, donde el recién ascendido Paris FC dio la sorpresa ante el Marsella en un trepidante 3-2. Sinayoko golpeó primero en el minuto 1 y añadió un segundo tanto en el minuto 19.
Amine Gouiri marcó dos veces para mantener al OM en la pelea, pero Sinayoko completó su triplete desde el punto de penalti en el minuto 86 para sellar una victoria histórica para los visitantes.
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ES Troyes AC 2–6 RC Strasbourg Alsace
El Stade de l'Aube fue escenario de un auténtico festival goleador, ya que el Estrasburgo le endosó seis goles al Troyes en una contundente victoria a domicilio por 6-2. La línea ofensiva del Estrasburgo se mostró imparable al contragolpe, destrozando la defensa local para asegurar su segunda victoria de la temporada.
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Olympique Lyonnais 3-1 AJ Auxerre
El Olympique Lyonnais mantuvo su sólido inicio de temporada con una cómoda victoria por 3–1 en casa ante el colista AJ Auxerre en el Parc Olympique Lyonnais. El Lyon controló la posesión y se mostró eficaz en el último tercio, lo que le permitió ascender hasta la segunda posición de la tabla y dejar al Auxerre sin puntos tras tres partidos.
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RC Lens 0-1 FC Lorient
El FC Lorient logró dejar la portería a cero a domicilio y una victoria muy trabajada en el Stade Bollaert-Delelis ante el RC Lens. La solidez defensiva del Lorient resistió la presión del Lens antes de encontrar el gol de la victoria, mientras que el Lens terminó el partido con diez jugadores tras una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento.
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Angers SCO 1–2 Stade Rennais FC
El Stade Rennais FC logró una crucial victoria por 2-1 a domicilio contra el Angers SCO en el estadio Raymond Kopa. El Rennes impuso su control al inicio de la segunda parte y resistió la presión final del Angers para mantenerse invicto tras tres jornadas.
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Le Havre AC 1-2 Stade Brestois 29
El Stade Brestois 29 logró su primera victoria de la temporada en un animado partido a domicilio en el Stade Océane. Le Havre disputó toda la segunda parte con diez hombres tras una tarjeta roja en el tiempo añadido del primer tiempo, lo que permitió al Brest aprovechar la superioridad numérica y llevarse los tres puntos.
- AFP
Toulouse FC 0-1 LOSC Lille
El LOSC Lille logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Toulouse FC en el Stadium de Toulouse. Un único gol decisivo permitió al Lille mantener su condición de invicto y seguir el ritmo de la zona alta de la tabla.
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OGC Niza 1-1 Le Mans FC
El OGC Niza y el Le Mans FC se repartieron los puntos en un empate 1-1 en el Allianz Riviera. El Niza dominó el ritmo del partido, pero le faltó acierto de cara a gol, lo que permitió al recién ascendido Le Mans sumar un meritorio punto a domicilio.
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