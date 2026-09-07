El Mónaco prolongó su perfecto inicio de temporada al sorprender al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes. El conjunto visitante explotó rápidos contraataques y una sólida organización defensiva, y se llevó una victoria por 2–1 para seguir líder de la clasificación de la Ligue 1 con tres triunfos en tres partidos.

La derrota deja al PSG sin victorias en sus tres primeros encuentros.