Resumen de la jornada 10 de la Ligue 1: El Marsella vence por la mínima al Lens en Bollaert, el PSG mantiene su pleno de victorias en noviembre y el Mónaco tropieza en Le Mans

El Olympique de Marseille se llevó los tres puntos en un intenso duelo disputado el domingo por la noche en el Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri dio al OM el inicio ideal al marcar antes de que se cumpliera el segundo minuto. El Lens respondió en el minuto 20, cuando Florian Thauvin anotó el gol del empate, validado por el VAR. El partido se mantuvo igualado hasta el minuto 82, cuando el suplente Keyliane Abdallah marcó el gol decisivo para el Marseille y silenció a la afición local.