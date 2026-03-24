En España, Pedro Fullana, periodista de Cadena SER, revela que el Atlético de Madrid habría acordado con Diego Pablo Simeone, entrenador de los colchoneros, no permitir que Nico González alcance el número de partidos acordado entre el club madrileño y la Juventus para que se active la cláusula de compra obligatoria. Al argentino le faltarían otros 7 partidos de al menos una parte. Hasta la fecha, el jugador nacido en 1998 ha disputado 14 partidos de liga de al menos 45 minutos, de los 21 previstos (en total, contando también la Champions, las apariciones de Nico González de al menos 45 minutos son 18).
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Rescate de Nico González: el ultimátum del Atlético de Madrid a Simeone, ¿qué hará ahora la Juventus?
El Atlético quiere a Nico, pero en sus propios términos
El pasado verano, el exjugador de la Fiorentina fue cedido por la Juve al Atlético de Madrid, con una cláusula de compra obligatoria fijada en 32 millones y condicionada al número de partidos disputados de al menos 45 minutos (21 en total). Su rendimiento a las órdenes de Diego Simeone es sin duda satisfactorio, pero desde España están seguros: los colchoneros tienen una estrategia clara para el próximo verano. Según informa Tuttosport, según el periodista de Cadena Ser, los colchoneros seguirían interesados en fichar al extremo, que cumplirá 28 años el próximo 6 de abril.
¿QUÉ HACE LA JUVE?
El plan del Atlético de Madrid sería negociar con la Juventus al final de la temporada para llegar a un acuerdo por una cifra inferior a la acordada el año pasado para la cláusula de rescisión vinculada al número de partidos disputados. Queda por ver, a estas alturas, cuál será la intención del club bianconero: si aceptar un acuerdo a la baja, rechazar la propuesta a la espera de otras ofertas o, quién sabe, quizá decidir mantener a Nico González en la plantilla a disposición de Luciano Spalletti, ya que, según Tuttosport, el técnico valora las cualidades del argentino.