Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Grafica CM Italia Irlanda del Nord 16 9 calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Repesca para el Mundial: Italia-Irlanda del Norte, EN DIRECTO a las 20:45

Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

La selección italiana se enfrenta a la semifinal de la repesca para clasificarse para el Mundial de 2026

Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en la semifinal de larepesca para clasificarse para el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. En juego está la final, que se jugará a domicilio contra Gales o Bosnia y Herzegovina, para conseguir el pase y volver a disputar un Mundial doce años después de la última vez. En caso de derrota, habrá de todos modos un partido amistoso contra el perdedor de la otra semifinal.


Las selecciones dirigidas por Rino Gattuso y Michael O'Neill se enfrentan esta noche a las 20:45 en el Estadio Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo.

ITALIA-IRLANDA DEL NORTE

Goleadores:


  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    ...

    • Anuncios

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    ITALIA-IRLANDA DEL NORTE

    Goleadores:


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Sel. Gattuso.


    IRLANDA DEL NORTE (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Seleccionador: O'Neill.


    Árbitro:

    Amonestados:

    Expulsados:


Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR