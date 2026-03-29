¿Renovación o venta para Khéphren Thuram en la Juventus? La Liga de Campeones será decisiva; hay dos grandes de la Premier League interesados

Ocho jornadas decisivas para el futuro: ¿seguirá Khéphren Thuram en la Juventus la próxima temporada?
La situación del centrocampista francés, uno de los pilares del equipo de Luciano Spalletti, acapara la atención en el club bianconero. El hijo de padre y madre futbolistas se encuentra en una encrucijada: por un lado, la posibilidad de renovar su contrato con los bianconeri; por otro, el riesgo de una cesión lucrativa pero dolorosa.
¿El factor decisivo? La clasificación para la próxima Liga de Campeones.