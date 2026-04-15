«Rendirse no es una opción»: Lamine Yamal promete a la afición del Barcelona tras la eliminación de la Liga de Campeones

«Rendirse no es una opción», publicó Yamal en Instagram. «Lo dimos todo, pero no bastó. Esto es parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil.

Cada error es una lección, y aprenderemos de todos. Somos el Barça y volveremos a nuestro sitio. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple... y traeremos el trofeo a Barcelona. Sempre Barça».











