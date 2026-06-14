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Remontada final de Catar sorprende a una errática Suiza en el debut del Grupo B del Mundial, tras un penalti polémico que permitió a Breel Embolo marcar
Los derrochadores suizos fueron castigados en el último momento.
Suiza dominó, falló mucho y terminó lamentando dejar escapar dos puntos. Catar, en cambio, celebró su primer empate en un Mundial. El equipo de Murat Yakin controló gran parte del encuentro en Santa Clara y se adelantó con un penal de Breel Embolo en el minuto 17, pero su falta de acierto le costó la victoria. Al final, la frustración suiza quedó reflejada en el lanzamiento de una botella por parte del técnico.
Suiza se adelantó con un penalti de Breel Embolo en el 17’. Todo parecía decidido hasta el 94’, cuando Boualem Khoukhi cabeceó —gol finalmente atribuido a Miro Muheim— para igualar el marcador y desatar la locura en las gradas. El empate deja a ambos con un punto en el Grupo B, grupo que sigue abierto tras el anterior 1-1 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.
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Una falta pitada al principio del partido desató la polémica en torno al VAR
En el minuto 14, el partido se vio empañado por un incidente de VAR: el portero de Catar, Abunada, chocó con Remo Freuler en el área. Tras quedar inmovilizado unos instantes, el árbitro señaló penalti mientras recibía atención médica. La decisión provocó polémica, pues las repeticiones indicaban un posible fuera de juego previo. La FIFA no mostró la confirmación del VAR en la pantalla del estadio, lo que aumentó la frustración.
Embolo, quien había llegado a Estados Unidos en un vuelo retrasado, no mostró falta de ritmo al lanzarse a marcar el penalti. El delantero colocó con calma el balón en la esquina inferior izquierda. A pesar de la ventaja temprana, la Nati no supo aprovechar su impulso, y tanto Dan Ndoye como el propio Embolo desperdiciaron ocasiones claras para doblar la ventaja antes del descanso.
Xhaka critica el rendimiento de Suiza
Tras el partido, Granit Xhaka criticó el rendimiento de Suiza, similar al del empate 1-1 contra Australia en la preparación. Ya antes del encuentro el capitán había advertido del riesgo.
«El fútbol tiene lados bonitos y otros menos bonitos, eso no va a cambiar. Si no aprovechas tus ocasiones en ataque, acabarás encajando en defensa. Quizá perdimos un poco la paciencia y pensamos que teníamos que marcar el 2-0 a toda costa. Debemos ser lo suficientemente inteligentes y experimentados como para llevarnos este partido a casa», declaró Xhaka a SRF.
«Sabíamos que esperaban su momento. Perdimos el ritmo, ya no jugábamos en nuestras posiciones, todos corrían sin rumbo. Hay que respetar más las marcas y hacer lo que pide el entrenador. No hay que querer ser el protagonista y hacerlo todo uno mismo; se necesita disciplina. Si el técnico realiza cambios y no mantenemos la disciplina en ciertas posiciones, todo se complica».
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¿Qué les depara el futuro a Suiza y Catar?
Tras empatar en su debut en el Grupo B, Suiza ya siente la presión. Con un solo punto, la selección suiza viaja a Los Ángeles para enfrentarse a Bosnia y Herzegovina, que también arrancó con empate ante Canadá. Ese resultado mantiene abierta la clasificación. Qatar, en cambio, celebró el punto como una victoria y el 18 de junio se medirá a la anfitriona Canadá en Vancouver.