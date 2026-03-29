Reece James recibió un mensaje «increíble» de su rival en la selección inglesa, Tino Livramento, en plena pugna por el puesto de lateral derecho

Livramento ha aprovechado al máximo la oportunidad de destacar en la escena internacional. Con James actualmente fuera de juego por una lesión en el tendón de la corva y ausente de la concentración de este mes, el lateral del Newcastle está ansioso por afianzarse como titular. Inglaterra cuenta con numerosas opciones en la zaga, pero el reciente empate a 1-1 en el amistoso contra Uruguay proporcionó la plataforma perfecta para que el jugador de 23 años demostrara sus capacidades defensivas. Aunque respeta a su compañero, sabe que demostrar su valía al nuevo seleccionador es vital para sus sueños de jugar en el Mundial.