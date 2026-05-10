Las críticas hacia Albert Riera no cesan. Ahora, Dietmar Hamann ha lanzado un duro reproche al entrenador del Eintracht de Fráncfort. El exjugador de la selección nacional no se ha andado con rodeos.
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«Reducido a cenizas»: un experto en televisión critica duramente a Albert Riera, del Eintracht de Fráncfort
El Eintracht está «en ruinas», declaró Hamann a Sky. «No solo por los resultados, sino también por lo que dicen los jugadores». Hamann se refirió a la evolución de ciertos jugadores bajo la dirección de Riera, sin entrar en detalles: «Lo que ha pasado con Götze o Uzun... es imposible lograr algo así en tan poco tiempo».
Mario Götze ya no tiene ningún papel; Can Uzun regresa
Götze fue titular en los primeros cuatro partidos de Riera en Fráncfort. En los nueve siguientes, el jugador de 33 años se quedó seis veces en el banquillo, no entró en una convocatoria y, en sus dos participaciones, solo sumó 56 minutos.
Uzun llegó lesionado y, tras recuperarse, entró poco a poco: en los últimos tres partidos fue titular, marcó dos goles y dio una asistencia.
Hamann da por hecho que habrá un nuevo cambio de entrenador al final de la temporada, ya que, en su opinión, el Frankfurt va por mal camino. «Cuando se ficha a un nuevo entrenador, se quiere ver una evolución. Los primeros partidos estuvieron bien, pero desde entonces se va hacia atrás», afirmó el jugador de 52 años. «Probablemente volverán a tener un nuevo entrenador en verano, y entonces habrá que ver cómo sigue la cosa».
Dos meses sin ganar: ¿se le acaban los días a Riera?
Tras la destitución de Dino Toppmöller en febrero, Riera pareció estabilizar al Eintracht. Al inicio ganó tres de los seis primeros partidos, con una única derrota en Múnich.
Sin embargo, el 1-0 ante el colista 1. FC Heidenheim hace dos meses fue su última victoria: desde entonces no convence ni en ataque ni en defensa y peligra su plaza europea.
Tras la derrota del viernes ante el BVB, el director deportivo Markus Krösche eludió hablar del futuro del técnico y se limitó a decir: «Estamos decepcionados por la derrota y ahora vamos a hacer todo lo posible por ganar la semana que viene contra el Stuttgart».
A la falta de resultados se suman sus críticas públicas a los medios antes del partido contra el HSV, mal recibidas internamente, y la posterior derrota 1-2 en casa ante el recién ascendido.
Según Bild, su salida es un hecho, algo que también reportó Sky.
Eintracht Fráncfort 2025/26: Toppmöller vs. Riera
Solo se consideran los partidos de la Bundesliga. Al llegar Riera, el Eintracht ya estaba eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa DFB.
Dino Toppmöller
Albert Riera
Partidos
18
13
Victorias
7
4
Empates
6
4
Derrotas
5
5
puntos
27
16
Goles
38:39
19:18
Puntos por partido
1,50
1,23
Puesto en la tabla
7
8