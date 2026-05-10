«Reducido a cenizas»: un experto en televisión critica duramente a Albert Riera, del Eintracht de Fráncfort

Götze fue titular en los primeros cuatro partidos de Riera en Fráncfort. En los nueve siguientes, el jugador de 33 años se quedó seis veces en el banquillo, no entró en una convocatoria y, en sus dos participaciones, solo sumó 56 minutos.

Uzun llegó lesionado y, tras recuperarse, entró poco a poco: en los últimos tres partidos fue titular, marcó dos goles y dio una asistencia.

Hamann da por hecho que habrá un nuevo cambio de entrenador al final de la temporada, ya que, en su opinión, el Frankfurt va por mal camino. «Cuando se ficha a un nuevo entrenador, se quiere ver una evolución. Los primeros partidos estuvieron bien, pero desde entonces se va hacia atrás», afirmó el jugador de 52 años. «Probablemente volverán a tener un nuevo entrenador en verano, y entonces habrá que ver cómo sigue la cosa».