Musiala ha atravesado unos duros 12 meses, con el tobillo roto en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Pasó seis meses de baja, pero luchó para regresar y disputar 24 partidos entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.

El Mundial 2026 lo vio brillar con los colores de su país, sumando más apariciones en ese torneo, pero su aportación decisiva ha sido escasa mientras busca recuperar el ritmo competitivo completo y reavivar su chispa más brillante.

El Bayern esperaba que Musiala desempeñara un papel importante en 2026-27, pero sigue pasando más tiempo en compañía de profesionales médicos. Musiala se desmayó durante un amistoso ante el RB Leipzig, antes de volver a desplomarse unos días después contra el Heidenheim.

Posteriormente, Musiala ha publicado en redes sociales: «Me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves, pero fácilmente tratables, que se deben a una disfunción neurológica. Esto puede provocar episodios recientes, como el del Leipzig o ahora en Heidenheim. Sé que a primera vista parecen dar miedo, pero para mí ahora mismo solo forman parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo un tratamiento médico excelente y soy muy optimista. El FC Bayern, mi familia y mis amigos están siempre a mi lado y me apoyan en este camino».