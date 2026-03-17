En las principales ligas europeas ya casi hemos llegado a las últimas vueltas de la temporada; son los últimos meses para que cada equipo intente alcanzar sus respectivos objetivos, pero hay algunas ligas que acaban de empezar. La noruega dio el pistoletazo de salida hace solo un par de días y, tras una sola jornada, ya se ha registrado el primer récord de la temporada; de hecho, la jornada ni siquiera se ha disputado al completo, ya que de los ocho partidos previstos aún falta el Sarpsborg-Bodø Glimt, aplazado hasta fecha por determinar debido a los compromisos de los visitantes en la Liga de Campeones (hoy a las 18:45 se disputará el partido de vuelta de los octavos de final contra el Sporting de Lisboa, tras el 3-0 de la ida).
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Récord en Noruega: debut de un joven de 15 años en la Serie A: «Nunca había visto un talento tan grande»
EL DEBUT DE UN JOVEN DE 15 AÑOS EN NORUEGA
A la espera del debut en la liga de Hauge y sus compañeros, mientras tanto, durante el Vålerenga-Sandefjord debutó un joven de quince años: se trata de un récord absoluto en la Eliteserien, lo que confirma una vez más el crecimiento del fútbol noruego. El jugador se llama Gabriel Larsen Rajkovic y saltó al campo a cuatro minutos del final en la victoria por 1-0, lograda gracias a un gol del danés Carl Lange. Con 15 años y 20 días, se ha convertido en el jugador más joven en saltar al campo en la historia de la liga noruega, superando el récord de Martin Ødegaard, actual capitán del Arsenal, que en Noruega había jugado con el Stromsgodset.
UNO DE LOS MEJORES TALENTOS DEL MUNDO
Rajkovic es un extremo que juega preferentemente por la izquierda, aunque es zurdo, pero también puede alinearse en la otra banda y, en caso necesario, ha jugado incluso como delantero centro. Miembro de la selección noruega sub-15, también tiene pasaporte serbio por los orígenes de su padre, pero, por ahora, ha optado por jugar con el país donde nació; está considerado uno de los mejores talentos del mundo entre los chicos de su edad. Al final del partido, el entrenador del Vålerenga, Geir Bakke, comentó así el debut del joven de quince años: «No quiero decir nada que pueda generarle más presión, pero nunca he visto un talento mayor a esa edad. Y ya es un jugador de la Serie A».