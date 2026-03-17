Récord en Noruega: debut de un joven de 15 años en la Serie A: «Nunca había visto un talento tan grande»

En las principales ligas europeas ya casi hemos llegado a las últimas vueltas de la temporada; son los últimos meses para que cada equipo intente alcanzar sus respectivos objetivos, pero hay algunas ligas que acaban de empezar. La noruega dio el pistoletazo de salida hace solo un par de días y, tras una sola jornada, ya se ha registrado el primer récord de la temporada; de hecho, la jornada ni siquiera se ha disputado al completo, ya que de los ocho partidos previstos aún falta el Sarpsborg-Bodø Glimt, aplazado hasta fecha por determinar debido a los compromisos de los visitantes en la Liga de Campeones (hoy a las 18:45 se disputará el partido de vuelta de los octavos de final contra el Sporting de Lisboa, tras el 3-0 de la ida).