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«¡Reclamo los dos!» - Lauren James quiere que le anoten dos goles con el Chelsea en medio de la confusión del emocionante partido contra el Aston Villa
Una primera parte frenética y un gol polémico
El Chelsea se ha llevado tres puntos cruciales tras un caótico partido contra el Aston Villa. Las visitantes se adelantaron pronto gracias a un gol de Chasity Grant, antes de que Samantha Kerr empatara. El punto de inflexión llegó en el minuto 23, cuando James envió un centro peligroso que, supuestamente, Naomi Girma desvió hacia la portería. Sin embargo, la delantera cree que su centro pasó por encima de todas y entró directamente en la portería. Cuatro minutos más tarde, James no dejó lugar a dudas al marcar su gol oficial para poner el 3-1. Kirsty Hanson marcó entonces dos goles para el Villa, igualando el marcador a 3-3 antes del descanso. Tras una tensa segunda parte, Sjoeke Nusken anotó un dramático gol de la victoria en los últimos minutos, a ocho minutos del final, para sellar el triunfo por 4-3 de las locales.
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James exige que se le reconozca el doble de méritos
Tras el pitido final, James dejó muy claro que quiere que se modifiquen los registros oficiales para que reflejen un doblete. «Me atribuyo ambos [goles]. Estoy muy contenta de marcar más goles y de ayudar al equipo», afirmó.
La delantera se centró en el logro colectivo del equipo y elogió a Sjoeke Nusken por el gol de la victoria en los últimos minutos de la jornada 19. Añadió: «En general, estamos contentas de haber ganado al final. Es una fase muy dura en este momento, con muchos partidos, que se suceden a un ritmo frenético, y ya tenemos otro el miércoles. El equipo se empleó a fondo y Sio [Nusken] marcó el gol de la victoria, así que estamos muy contentas. Ese era el objetivo de hoy tras los resultados de ayer: intentar controlar lo que podemos controlar, jugar lo mejor posible y ganar el partido».
La brillantez estadística impulsa a los Blues
Más allá del debate sobre su capacidad goleadora, James ofreció una auténtica lección de juego ofensivo antes de ser sustituida por la centrocampista de 19 años Lexi Potter en el minuto 90. Actuando como eje creativo, registró 96 toques y completó 56 de sus 63 pases, con un impresionante 89 % de precisión. Su influencia fue innegable, ya que proporcionó seis pases clave y registró oficialmente una asistencia en el polémico gol de Girma. Con un total de seis disparos y dos regates completados en los 89 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, la estrella inglesa fue una amenaza constante, ganándose merecidamente el premio a la mejor jugadora del partido por su dinámica actuación.
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Situación actual en la cumbre de la WSL
Tras esta espectacular victoria, el Chelsea ha recuperado el segundo puesto de la clasificación con 40 puntos. Los Blues se encuentran a nueve puntos del líder, el Manchester City, a falta de solo tres jornadas para el final y con una diferencia de goles desfavorable, por lo que su principal objetivo ahora es asegurarse una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada.