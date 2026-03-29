«¡Reclamo los dos!» - Lauren James quiere que le anoten dos goles con el Chelsea en medio de la confusión del emocionante partido contra el Aston Villa

Tras el pitido final, James dejó muy claro que quiere que se modifiquen los registros oficiales para que reflejen un doblete. «Me atribuyo ambos [goles]. Estoy muy contenta de marcar más goles y de ayudar al equipo», afirmó.

La delantera se centró en el logro colectivo del equipo y elogió a Sjoeke Nusken por el gol de la victoria en los últimos minutos de la jornada 19. Añadió: «En general, estamos contentas de haber ganado al final. Es una fase muy dura en este momento, con muchos partidos, que se suceden a un ritmo frenético, y ya tenemos otro el miércoles. El equipo se empleó a fondo y Sio [Nusken] marcó el gol de la victoria, así que estamos muy contentas. Ese era el objetivo de hoy tras los resultados de ayer: intentar controlar lo que podemos controlar, jugar lo mejor posible y ganar el partido».