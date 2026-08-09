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¿Rechazaría el Bayern de Múnich 200 millones de euros por Michael Olise? La única manera de que se produzca el fichaje por el Real Madrid, mientras el campeón de la Bundesliga explica su postura en el Allianz Arena
Vini Jr firmó un nuevo contrato y el Real Madrid fichó a Diomande
Puede que esos planes hayan quedado en pausa por ahora, con Vinicius Junior, que había sido vinculado con el Arsenal, firmando un lucrativo nuevo contrato. También se ha encontrado más creatividad y pegada en las bandas en un acuerdo de 140 millones de euros (120 millones de libras/162 millones de dólares) por el delantero marfileño Yan Diomande.
El Real Madrid no necesita hacer un gran desembolso por Olise en el mercado actual, pero puede volver a explorar esa opción en un futuro no muy lejano. Se dice que el jugador de 24 años ha visto cómo el interés desde el Santiago Bernabéu le hacía cambiar de idea.
Es fácil ver por qué el Real Madrid estaría interesado en Olise, después de verle firmar 66 participaciones de gol entre sus apariciones con su club y su selección en la campaña 2025-26. Es dos veces ganador de la Bundesliga con el Bayern y llamó la atención junto a Kylian Mbappe en el Mundial de 2026.
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¿Debería preocupar al Bayern el interés del Real Madrid por Olise?
Preguntado sobre si las miradas de admiración desde la capital española serán motivo de preocupación para quienes están en el Allianz Arena, el excentrocampista del Bayern Hamann, hablando en asociación con MrQ, dijo a GOAL: «Le quedan dos o tres años. Uli Hoeness dijo categóricamente que no hay ninguna posibilidad porque siempre insisten en que no son un club vendedor. Solo venden jugadores cuando quieren vender jugadores.
«Ha sido el jugador más destacado. No tienen ninguna intención, ningún interés en absoluto. Si el jugador llega al Bayern de Múnich y dice: “Quiero irme”, entonces podría ser una propuesta diferente, podría ser un escenario distinto. Pero Diomonde, del Leipzig, va camino de Madrid. Entonces, a menos que Vini Jr se vaya, no veo que Olise vaya allí también.
«Creo que el equipo regresa de Asia, el Bayern de Múnich, en los próximos dos días, y Olise volverá a entrenarse en los próximos dos o tres días. Creo que, una vez que empiece a entrenarse aquí, realmente no veo que vaya a ocurrir. Estoy bastante seguro de que Olise será jugador del Bayern de Múnich la próxima temporada».
¿Rechazaría el Bayern una oferta récord por Olise?
En un momento dado se informó de que el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 223 millones de euros (191 millones de libras/258 millones de dólares) por Olise y convertirlo en el jugador más caro del planeta, superando el traspaso que llevó a Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017.
Preguntado por si el Bayern podría, pese a su reticencia a vender, permitirse rechazar una oferta así en caso de que llegara a presentarse, Hamann añadió: «Rechazaron casi 100 millones por [Franck] Ribery y nos remontamos a hace 10 o 15 años. Y contaron esa historia, no recuerdo quién fue. Creo que fue un club inglés. Puede que fuera el Manchester United, cuando Ribery pidió al consejo que la contemplara y le dijeron que no, que no iba a pasar.
«Así que si llegara una oferta de 200 millones y el jugador quisiera irse, entonces podría ser una situación nueva. Creo que todo depende del jugador. Si el jugador va al consejo y dice: “Me veo en otro sitio”, entonces creo que las cosas cambiarán.
«Y, al parecer, el Real Madrid se acercó a él, a Olise, y seguro que saben cuánto costaría sacarlo de Múnich si hubiera una posibilidad. Así que estamos hablando de 180, 200 millones. Creo que solo podría cobrar relevancia si el jugador presiona y dice: “Quiero irme”, porque, a menos que eso ocurra, no atenderán a nadie, ni siquiera para hablar».
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Olise, listo para ir a por más títulos junto a Kane
Olise está ligado por contrato en Múnich hasta el verano de 2029. Esas condiciones ayudan a mantener alto su precio de salida y hacen que el Bayern no tenga ninguna presión para plantearse desprenderse de un activo muy valioso.
La exestrella del Crystal Palace debería volver a estar junto a Harry Kane y compañía en 2026-27, mientras el Bayern tiene la vista puesta en la gloria de la Champions League. Sin embargo, podría darse el caso de que el enigmático mediapunta acabe recalando en la capital española en algún momento de su carrera.
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