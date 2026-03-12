Real Madrid, Courtois: «¿Nosotros contra Xabi Alonso por los vídeos? Pero si yo tuve a Conte...»

Anteriormente, Thibaut Courtois ya había hablado de su antiguo entrenador Conte, con quien trabajó en su etapa en el Chelsea. En el podcast de Rio Ferdinand, dijo: «He tenido entrenadores que gritaban como locos, ¡uno de ellos era Conte! Es una cuestión de personalidad, Zidane, en cambio, era más tranquilo, al igual que Ancelotti, que solo perdía los nervios en contadas ocasiones, cuando ocurría algo realmente grave. Con Conte aprendí italiano porque lo hablaba mucho en el vestuario».

En Marca dijo de Conte que, tácticamente, era el mejor entrenador que había tenido nunca. «Su forma de ver y vivir el fútbol es de otro nivel. Todos sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer en el campo. El cambio que hicimos en el Chelsea significaba que nadie podía ganarnos. Éramos una máquina que nadie podía superar».