Gran victoria del Real Madrid, que en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League le endosó tres goles al Manchester City. Entre los mejores del partido, como siempre, Thibaut Courtois, útil tanto en la portería como en el ataque con una gran asistencia aValverde. Tras el partido, el belga comentó así el momento que vive el equipo blanco.
Real Madrid, Courtois: «¿Nosotros contra Xabi Alonso por los vídeos? Pero si yo tuve a Conte...»
XABI ALONSO COMO CONTE
«¿Las polémicas de las últimas semanas? No leemos lo que decís, no os prestamos atención. Estoy en casa y analizo lo que tengo que analizar, sé lo que tengo que hacer mejor. Quizás penséis que esto es una guardería, pero no es así. Pensáis que hacemos lo que queremos. Respetamos a los entrenadores, a todos los que vienen aquí. Muchas críticas son injustas y otras erróneas. En parte somos culpables del despido de Xabi Alonso y lo acepto, pero nadie lo ha menospreciado. Creo que hemos trabajado bien juntos. Luego decir que no nos gustan las tácticas, los vídeos... Mira, yo tenía a Antonio Conte, hacía vídeos durante tantas horas al día, y no me importaba porque somos profesionales. Con Xabi empezamos bien, pero tuvimos un momento difícil en el que no conseguimos encontrar nuestro ritmo. Así es el fútbol. Como jugadores, no somos nosotros quienes mandamos, sino el entrenador, y respetamos su autoridad».
EL RESPETO POR EL ENTRENADOR DEL NAPOLI
Anteriormente, Thibaut Courtois ya había hablado de su antiguo entrenador Conte, con quien trabajó en su etapa en el Chelsea. En el podcast de Rio Ferdinand, dijo: «He tenido entrenadores que gritaban como locos, ¡uno de ellos era Conte! Es una cuestión de personalidad, Zidane, en cambio, era más tranquilo, al igual que Ancelotti, que solo perdía los nervios en contadas ocasiones, cuando ocurría algo realmente grave. Con Conte aprendí italiano porque lo hablaba mucho en el vestuario».
En Marca dijo de Conte que, tácticamente, era el mejor entrenador que había tenido nunca. «Su forma de ver y vivir el fútbol es de otro nivel. Todos sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer en el campo. El cambio que hicimos en el Chelsea significaba que nadie podía ganarnos. Éramos una máquina que nadie podía superar».