Rayan, un adolescente de Bournemouth, llama «figura paterna» a Casemiro y relata la cálida bienvenida que le brindaron Vinicius Jr. y Raphinha antes de su debut con Brasil

Para Rayan, el parón internacional de marzo marcó un antes y un después. Tras ser convocado por sorpresa por Ancelotti, el delantero del Bournemouth vio cómo el Mundial de 2026 dejaba de ser un sueño para convertirse en una «posibilidad real». Aunque solo jugó 14 minutos en el amistoso contra Croacia, codearse con la élite le marcó para siempre.

Los veteranos le brindaron apoyo; destacó la acogida de Vinícius Júnior, Raphinha y Marquinhos. Sin embargo, fue el centrocampista Casemiro quien se convirtió en el pilar del grupo. Rayan declaró a UOL: «Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro y Marquinhos me recibieron muy bien. Casemiro es un tipo genial, muy serio y también una figura paterna. Todos nos recibieron muy bien, a mí y a Igor Thiago, que también debutaba».