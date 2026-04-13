Guardiola sabía lo que fichaba cuando trajo a Cherki del Lyon por 34 millones de libras (46 millones de dólares) en el verano de 2025. Este carismático jugador de 22 años ya se había labrado una reputación en su país por su capacidad para dar un toque mágico a cada partido.

Es tan competitivo como cualquier otro, pero quiere ganar con estilo. Está moldeado a imagen de Ronaldinho y Neymar: le divierte el fútbol y busca entretener al público.

Para él no basta con ganar: hay que hacerlo con estilo. El fútbol es espectáculo, y los jugadores deben hacer levantarse a la afición. Con sus regates y sus centros de rabona, Cherki juega sonriendo y quiere que todos disfruten con su alegría.