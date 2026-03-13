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¡Rasmus Hojlund no volverá al Manchester United! El director deportivo del Nápoles confirma los planes para cerrar el traspaso definitivo del delantero cedido
Una nueva oportunidad en Italia
La decisión del United de autorizar la salida de Hojlund en calidad de cedido parece haber dado sus frutos para todas las partes implicadas, ya que el delantero danés está viviendo un notable cambio de rumbo en su carrera en la Serie A. Tras una etapa complicada en Old Trafford, donde le costó justificar su elevado precio, el delantero ha recuperado su olfato goleador bajo la tutela de Antonio Conte, convirtiéndose rápidamente en el eje central del ataque del Nápoles.
La trayectoria del jugador de 23 años en Nápoles se ha caracterizado por una regularidad de la que carecía en la Premier League, mostrándose como una presencia más refinada y físicamente dominante que el jugador que abandonó Manchester.
- AFP
Manna confirma sus planes de fichaje definitivo
Al referirse al acuerdo, Manna declaró: «No hay ninguna duda. Rasmus Hojlund se quedará aquí. Tenemos la obligación de comprarlo al Manchester United si el Nápoles se clasifica para la Liga de Campeones, pero él forma parte de nuestros planes independientemente de esa condición».
El acuerdo se estructuró con cláusulas financieras específicas, pero la directiva del Nápoles sigue convencida de que el danés es el hombre adecuado para liderar su delantera en los próximos años. Manna reiteró el compromiso del club al explicar que, incluso si no se cumplen las condiciones obligatorias, el delantero sigue siendo una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo en el Estadio Diego Armando Maradona.
Las estadísticas demuestran el resurgimiento de Hojlund
Las estadísticas de la temporada de Hojlund justifican el interés del Nápoles por ficharlo definitivamente por 44 millones de euros (38 millones de libras). Ha sido en numerosas ocasiones el salvador de los Partenopei, consiguiendo a menudo puntos vitales para mantener al equipo en la lucha por el título cuando este ha tenido dificultades para superar las férreas defensas rivales. Con 13 goles y cuatro asistencias en todas las competiciones esta temporada, el danés está demostrando que su anterior etapa en Italia con el Atalanta no fue una casualidad.
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Se avecina la salida de Old Trafford
Para el United, esta inminente venta supone un hito importante en la renovación de la plantilla que está llevando a cabo bajo la nueva dirección deportiva. Aunque algunos aficionados se pregunten qué habría pasado si Hojlund hubiera alcanzado este nivel en Manchester, la inyección garantizada de 44 millones de euros proporcionará a los Red Devils recursos muy valiosos para fichar a jugadores que se adapten mejor a su evolución táctica.
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