El Barcelona ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el brasileño comenzará ahora un programa de recuperación. El plazo de cinco semanas le deja fuera del partido de ida contra el Atlético, el 8 de abril, y del partido de vuelta, el 14 de abril.

«Raphinha sufre una lesión en el tendón de la corva derecho, tal y como han confirmado las pruebas médicas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras las molestias que experimentó durante el partido entre Brasil y Francia disputado el jueves en Boston», reza el comunicado del club.

«El jugador regresa a Barcelona para comenzar el tratamiento adecuado. El tiempo de recuperación estimado es de cinco semanas. Se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso de un partido amistoso que terminó con la derrota por 2-1 de los sudamericanos. Jugador clave para su selección, es igualmente importante para el FC Barcelona. Esta temporada ha disputado un total de 31 partidos y ha marcado 19 goles, lo que le convierte en el segundo máximo goleador del club en la campaña».