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Raphinha se indigna por las «mentiras» sobre su traspaso y afirma que «a la gente no le gusta verme aquí»
Frustración por los persistentes rumores sobre su salida
Raphinha ha expresado su frustración por la constante incertidumbre sobre su futuro en el Camp Nou. El exjugador del Leeds United cree que los medios lo critican injustamente y sugieren que no entra en los planes del equipo o que quiere marcharse.
En declaraciones a ESPN, el jugador de 29 años fue directo al responder sobre los rumores: «Desde que llegué a Barcelona, cada día hay especulaciones sobre mi salida. Parece que a algunos no les gusta verme aquí, sobre todo a un miembro de la prensa que solo miente».
- AFP
Ataque directo a las informaciones de los medios de comunicación
El internacional brasileño intensificó sus críticas y apuntó a ciertas informaciones que considera maliciosas. Asegura que la narrativa sobre su indecisión es un invento de fuerzas externas que buscan desestabilizar al vestuario.
Raphinha añadió: «El periodista que escribió esa noticia sobre una posible salida ya ha difundido otras mentiras sobre mí, como que me reuní con el club porque estaba indeciso sobre mi futuro en el Barcelona. Esa persona solo miente; hay que ignorarlo, casi todo lo que publica es irrelevante y falso».
El próximo partido es contra el Real Madrid.
Más allá de los rumores sobre su posible traspaso, Raphinha se centra en ganar La Liga este domingo contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. El Barcelona tiene 11 puntos de ventaja, así que un empate le bastaría para ser campeón.
«Mi prioridad es ganar la Liga, sea contra quien sea. Para la afición veterana, vencer al gran rival es especial, pero lo importante es el título; y si es a su costa, mejor», afirmó Raphinha.
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Presiones económicas en el Barcelona
Raphinha está comprometido con el Barcelona, pero la delicada situación económica del club pone en duda su futuro. Se informa que el club necesita unos 100 millones de euros de traspasos este verano para cumplir los criterios financieros de La Liga. Aun así, la directiva lo considera «intocable».
Sus números lo avalan: en la 2024-25 participó en 57 goles y, pese a las lesiones, esta campaña suma 19 tantos y 8 asistencias en 31 partidos.