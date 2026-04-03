En una medida poco habitual en plena lucha por el título, Flick y el director deportivo Deco han permitido a Raphinha regresar a su país natal para comenzar su rehabilitación. El entrenador alemán explicó que la decisión se tomó para ayudar al jugador a recuperarse de la frustración psicológica provocada por sus persistentes problemas físicos, que le han llevado a perderse 20 partidos esta temporada.

«Estaba triste por esto y nosotros tampoco estamos contentos», declaró Flick a los periodistas. «Hablé con él por FaceTime y estaba muy decepcionado, muy desanimado, así que decidí junto con Deco que [podría pasar unos días en Brasil].

Normalmente queremos a los jugadores aquí, pero está en buenas manos y quizá pueda despejar la mente, volver este fin de semana y empezar el lunes. Por eso le he concedido unos días en Brasil con su familia, para que despeje la mente. Para nosotros estaba claro».