Raphinha es totalmente sincero sobre la situación de Lamine Yamal en el FC Barcelona

Yamal se ha erigido este curso como el referente creativo del Barcelona, así que su lesión deja un gran vacío en la titularidad de Hansi Flick. Aunque Raphinha es el candidato lógico para ocupar la banda derecha, el exjugador del Leeds United ya se ha distanciado de las comparaciones con el prodigio de dieciocho años.

«Si juego en la derecha, no esperen nada especial, porque no soy Lamine. Él es una estrella», admitió Raphinha con honestidad en una entrevista con Movistar, citada por Sport.