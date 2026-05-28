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Ralf Rangnick podría liderar la revolución del AC Milan; el exentrenador del Manchester United negocia un cargo de gran responsabilidad mientras sigue la búsqueda de un nuevo entrenador
Cumbre en Viena para definir el futuro del Milan.
En las últimas horas se ha celebrado en Viena una reunión decisiva entre Rangnick y la directiva del Milan, representada por Gerry Cardinale y Zlatan Ibrahimovic. Según La Gazzetta dello Sport, el técnico alemán expuso sus condiciones para incorporarse al club en caso de dejar la selección austriaca tras el Mundial. No se trataría de un regreso al banquillo, sino de un papel como supervisor general de todos los aspectos técnicos.
El ambiente fue positivo, aunque aún no hay acuerdo. Rangnick exige garantías para liderar la reconstrucción, y RedBird ve en él la clave para llevar al Milan al modelo de éxito de Red Bull, centrado en un scouting moderno y la cantera.
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Rangnick exige control total en el AC Milan
Las exigencias de Rangnick son ambiciosas y no admiten compromisos. El alemán quiere ser el máximo responsable del departamento técnico y elegir al próximo entrenador del primer equipo. Además, pretende traer un equipo de más de diez colaboradores, sobre todo en ojeadores y análisis de datos. Su meta es reorganizar los equipos de cantera con un enfoque coherente desde las categorías inferiores hasta el primer equipo.
Esta centralización de decisiones obliga a Cardinale, Ibrahimovic y al resto de la directiva a reflexionar. La respuesta debe ser pronta, también por respeto a la Federación Austriaca, pues Rangnick se prepara para viajar a Estados Unidos.
Las palabras del entrenador y la situación de Austria
Al ser preguntado sobre un posible fichaje por el Milán, Rangnick combinó diplomacia y mensajes en clave. «Todos vieron algo extraordinario en el AC Milan el fin de semana», declaró en un acto de su fundación. Luego, en ORF, matizó: «Mi único contacto contractual es la Federación Austriaca; estoy a gusto aquí».
Su contrato con Austria vence tras el Mundial y la tentación de fichar por el Milan persiste. La federación intenta retenerlo con un aumento salarial similar al que Italia ofreció a Antonio Conte, pero liderar la revolución técnica en un club como el Milan es un reto difícil de rechazar.
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De viejos rencores a convivir con Ibrahimovic
El resurgimiento de Rangnick recuerda lo ocurrido en 2020, cuando estuvo a punto de reemplazar a Stefano Pioli por orden de Ivan Gazidis. Entonces, Rangnick dudó de fichar a jugadores veteranos como Zlatan Ibrahimovic y afirmó: «No es mi estilo insistir en fichar a jugadores de 38 años, no porque Ibra no sea bueno, sino porque busco valor y desarrollo de talento». La respuesta del sueco fue inmediata: «¿Rangnick? No sé quién es».
Hoy, con Ibra en un cargo directivo clave en RedBird, debe evaluar al hombre que lo cuestionó. Compaginar ambas personalidades es una de las grandes incógnitas del proyecto.